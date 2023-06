Les consommateurs britanniques ralentissent leurs dépenses en mai en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires

La croissance des ventes au détail britanniques a ralenti pour atteindre son plus bas niveau depuis sept mois en mai, la flambée des prix des denrées alimentaires ayant incité les consommateurs à restreindre leurs dépenses sur les articles non essentiels et réduit à néant les espoirs d'une relance par trois jours fériés, a déclaré mardi le British Retail Consortium.

Le BRC a déclaré que les dépenses dans les magasins de ses membres ont augmenté de 3,9 % en termes annuels le mois dernier, ce qui est bien supérieur à la baisse de 1,1 % enregistrée il y a un an. Toutefois, les ventes ont été inférieures à la hausse de 5,2 % enregistrée en avril.

La croissance des ventes au détail en mai est la plus faible depuis les 1,6 % enregistrés en octobre 2022, lorsque les consommateurs ont réduit leurs achats alors que l'inflation atteignait son plus haut niveau depuis 41 ans, à savoir 11,1 %. Les données du BRC ne sont pas ajustées en fonction de l'inflation, de sorte que la croissance des ventes de mai reflète une baisse du volume des biens achetés.

L'alimentation est pratiquement le seul secteur où les consommateurs ont dépensé davantage le mois dernier, en raison de la hausse des prix et des célébrations organisées à l'occasion du couronnement du roi Charles.

"L'inflation incontrôlable des denrées alimentaires reste la carte maîtresse du secteur de la vente au détail, qui ne montre guère de signes de baisse dans un avenir proche, ce qui a un effet d'entraînement significatif sur les dépenses non essentielles", a déclaré Paul Martin, responsable britannique de la vente au détail chez le cabinet d'experts-comptables KPMG, qui a commandité les données.

Les chiffres officiels ont montré que l'inflation des prix à la consommation a diminué moins que prévu en avril, tandis que l'inflation des prix des denrées alimentaires est restée proche de son plus haut niveau depuis 46 ans, à 19,1 %, ce qui fait parier les marchés que les taux d'intérêt atteindront 5,5 % dans le courant de l'année.

La Banque d'Angleterre, qui devrait augmenter son taux d'escompte de 4,5 % à 4,75 % le 22 juin, a déclaré qu'elle continuerait à relever les taux d'intérêt si l'inflation semblait persistante.

Le BRC a déclaré que les ventes au détail en mai étaient en hausse de 3,7 % sur l'année à périmètre constant - une mesure privilégiée par les analystes boursiers qui corrige les changements dans l'espace commercial, en baisse par rapport à la croissance de 5,2 % en avril.

Des chiffres distincts publiés mardi par Barclays ont également montré que l'inflation élevée et la hausse des prix des denrées alimentaires continuaient d'entamer le pouvoir d'achat des consommateurs.

Barclays a déclaré que les dépenses des consommateurs sur les cartes de paiement ont augmenté de 3,6 % en glissement annuel en mai, dont les dépenses sur les produits alimentaires ont augmenté de 8,9 %, la croissance la plus élevée dans la catégorie depuis février 2021, quand elle était de 27,0 %.

"Bien que les derniers chiffres globaux montrent que l'inflation a diminué en raison de la baisse des prix de l'énergie, les prix des services et des biens essentiels restent obstinément élevés et continuent de limiter le revenu disponible réel des ménages et leurs dépenses", a déclaré Silvia Ardagna, économiste chez Barclays. (Reportage de Suban Abdulla ; édition de David Milliken)