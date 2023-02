Les détaillants britanniques luttent mais les consommateurs dépensent pour les films et les vacances

Le British Retail Consortium a déclaré que les dépenses dans les chaînes de magasins ont augmenté de 4,2 % en termes annuels en janvier, ce qui est plus faible que la hausse de 6,9 % de décembre et inférieur à l'inflation qui a signifié une baisse des volumes de vente.

"Alors que nous entrons dans une période difficile pour les consommateurs, les perspectives à court terme pour le secteur de la vente au détail restent difficiles", a déclaré Paul Martin, responsable britannique de la vente au détail chez KPMG, qui coproduit les chiffres.

"Avec la dernière hausse des taux d'intérêt et les augmentations des prix des services publics qui nous attendent, la diminution des revenus des ménages signifie que nous continuerons à voir un changement dans ce que les consommateurs achètent et où ils achètent."

La semaine dernière, la Banque d'Angleterre a relevé ses taux d'intérêt pour la dixième fois consécutive pour les porter à 4 %, leur niveau le plus élevé depuis 2008, alors qu'elle cherchait à contrer les risques d'un taux d'inflation supérieur à 10 %. La banque centrale a déclaré qu'elle voyait la Grande-Bretagne entrer en récession à partir de début 2023.

Mais les chiffres de Barclays ont montré une certaine force dans la demande des consommateurs.

Les dépenses totales sur les cartes de paiement Barclays ont augmenté de 9,7 % le mois dernier par rapport à janvier 2022, aidées par un bond de 66 % des réservations de vacances et une hausse de 21 % des dépenses de divertissement grâce à la sortie de nouveaux films comme "Avatar : la voie de l'eau".

Les comparaisons de croissance ont été flattées par les restrictions liées au coronavirus de janvier dernier, et le temps plus froid de janvier de cette année a fait augmenter les dépenses en services publics de 45 %.

Mais les consommateurs semblent adopter une vision plus optimiste, l'indice de confiance de Barclays ayant atteint 63 %, son plus haut niveau depuis juillet dernier.

"Bien qu'il soit encourageant de constater que la confiance dans les finances des ménages a connu un léger regain, il est clair que les Britanniques devront encore trouver des moyens de gérer leur budget au cours des prochains mois dans un contexte d'inflation des prix des produits alimentaires et de factures de services publics de plus en plus élevées", a déclaré Esme Harwood, directrice chez Barclays.