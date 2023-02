Les grands investisseurs exhortent les grandes banques européennes à cesser de financer les combustibles fossiles

(Alliance News) - Un groupe d'investisseurs, dont les actifs combinés s'élèvent à plus de 1,5 trillion de dollars US, soit 1,23 trillion de livres sterling, a écrit à cinq des plus grandes banques européennes, dont Barclays PLC, pour leur demander de cesser de prêter aux entreprises de combustibles fossiles.

Le groupe d'investissement responsable ShareAction a coordonné les lettres qui ont été soutenues par plus de 30 investisseurs.

Elles demandent à une ou plusieurs des banques de cesser de financer directement les nouveaux champs pétroliers et gaziers d'ici la fin de l'année.

La banque britannique Barclays, ainsi que les géants bancaires européens BNP Paribas SA, Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG et Société Générale SA, ont tous reçu des lettres exprimant leur inquiétude quant au fait que le financement de projets de combustibles fossiles pourrait mettre en péril la voie mondiale vers le "net zéro".

La lettre adressée au chef de groupe de Barclays, CS Venkatakrishnan, se lit comme suit : "Barclays est le deuxième plus grand fournisseur européen de financement à 50 des principaux expanseurs de pétrole et de gaz, ayant fourni plus de 48 milliards USD entre 2016 et 2021.

"Nous demandons donc à Barclays de cesser de financer directement de nouveaux champs pétroliers et gaziers d'ici la fin de 2023 au plus tard, afin de démontrer son engagement à lutter contre la crise climatique et à maintenir le réchauffement de la planète à 1,5C."

La lettre a été signée par 27 investisseurs, dont Aegon Asset Management, Danske Bank et Brunel Asset Management, dont les actifs sous gestion combinés s'élèvent à 1 400 milliards USD.

Le puissant groupe a déclaré que la flambée des prix de l'énergie, déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a montré combien il est risqué de dépendre des combustibles fossiles en période d'incertitude géopolitique.

"Loin de verrouiller la dépendance à long terme à l'égard d'une énergie fossile incertaine, imprévisible, volatile et nuisible à l'environnement, les actions de la Russie sont un rappel frappant de la nécessité d'accélérer le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables", peut-on lire dans la lettre.

Jeanne Martin, responsable du programme bancaire chez ShareAction, a déclaré : "Ces lettres soutenues par les investisseurs devraient être un signal d'alarme pour les banques qui ont pris des engagements nets zéro.

"Premièrement, elles doivent cesser de financer directement les nouveaux champs pétroliers et gaziers.

"Deuxièmement, les banques doivent de toute urgence porter leur attention sur les entreprises qui permettent la découverte et le développement de nouveaux champs pétroliers et gaziers.

"Comme le soulignent les lettres, le financement direct n'est que la partie émergée de l'iceberg.

"Les investisseurs avertissent ces banques qu'elles seront confrontées à une pression toujours plus forte si elles n'agissent pas rapidement pour inverser leur financement de nouveaux gisements de pétrole et de gaz."

En décembre, HSBC s'est engagée à cesser de financer de nouveaux champs pétroliers et gaziers après avoir reçu des critiques de la part d'actionnaires et de groupes militants concernant ses politiques en matière de changement climatique.

ShareAction a déclaré que l'engagement envoyait un "signal fort" aux géants des combustibles fossiles et aux gouvernements et fixait un "nouveau niveau minimum d'ambition" pour toutes les banques qui s'engagent à atteindre le zéro net.

Cependant, elle a souligné que l'engagement n'inclut pas le financement des entreprises existantes qui ont des plans d'expansion pétrolière et gazière.

En fait, le financement d'actifs pour le nouveau pétrole et le gaz ne représente que 8% du financement total des principaux expanseurs de pétrole et de gaz, a souligné le groupe.

BNP Paribas est le troisième plus grand fournisseur de financement à 50 des principaux expanseurs de pétrole et de gaz, ayant fourni plus de 46 milliards de dollars US (37,9 milliards de livres sterling) entre 2016 et 2021, a déclaré ShareAction.

Le Crédit Agricole est le quatrième, la Société Générale le cinquième et la Deutsche Bank le sixième.

Les lettres demandent à toutes les banques de répondre avant d'annoncer leur convocation à l'AGO, "car nous voyons là l'occasion de prendre un tel engagement dans vos communications annuelles aux actionnaires".

Un porte-parole de Barclays a déclaré : "En tant que l'une des premières banques à se fixer l'ambition de devenir net zéro d'ici 2050, nous sommes conscients que la lutte contre le changement climatique est un défi urgent et complexe.

"En tant que banque, nous pouvons faire la plus grande différence en travaillant avec nos clients et nos consommateurs lors de leur transition vers une économie à faible émission de carbone, en nous concentrant sur la facilitation du financement nécessaire pour changer les pratiques commerciales et mettre à l'échelle les nouvelles technologies vertes.

"Cela inclut de nombreuses entreprises pétrolières et gazières qui sont activement engagées et essentielles à la transition, et qui ont engagé des ressources et une expertise importantes dans les énergies renouvelables.

"Nous entretenons un dialogue régulier avec de nombreuses parties prenantes, dont ShareAction, sur le climat et sur des sujets plus larges liés à la durabilité, et nous apprécions leur engagement continu et réfléchi."

Un porte-parole de la Deutsche Bank a déclaré : "Nous avons des directives strictes pour les activités commerciales dans les secteurs à forte intensité de carbone et nous avons considérablement réduit notre engagement dans ces secteurs depuis 2016.

"La Deutsche Bank a établi des restrictions commerciales pour les secteurs du charbon et du pétrole et du gaz et nous nous sommes engagés, en tant que membre de la Net Zero Banking Alliance, à réduire nos émissions financées dans le secteur du pétrole et du gaz : 23 % d'ici 2030, et 90 % d'ici 2050."

Les trois autres banques ont été contactées pour un commentaire.

Par Anna Wise, PA Business Reporter

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.