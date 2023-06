Après le trimestre le plus actif jamais enregistré, les investisseurs activistes ont ralenti au cours des trois derniers mois de 2023, mais ils devraient organiser des campagnes plus médiatisées au second semestre, en raison d'une demande refoulée d'acquisitions et d'une nouvelle façon de voter.

Des investisseurs comme Elliott Investment Management, Engaged Capital et Legion Partners ont lancé 53 nouvelles campagnes dans le monde au cours du deuxième trimestre, soit une baisse de 32 % par rapport au record de 78 campagnes au cours des trois premiers mois de 2023, selon les données de la banque d'investissement Barclays.

Néanmoins, le rythme global reste conforme à l'activité observée à la même période l'année dernière. Les investisseurs, les banquiers et les avocats s'attendent à un second semestre chargé, au cours duquel les activistes pourraient s'impliquer davantage pour tenter de relancer les fusions et acquisitions (M&A).

"La volatilité des marchés et la morosité du marché des fusions et acquisitions ne dissuadent pas les activistes de lancer des campagnes en 2023", a déclaré Jim Rossman, responsable mondial du conseil aux actionnaires chez Barclays. Ils "poussent les entreprises à vendre des actifs pour dégager de la valeur, et trouvent de nouvelles opportunités en Europe et en Asie".

Après avoir traditionnellement cherché des cibles aux États-Unis, les activistes se sont tournés vers l'étranger : l'Europe et l'Asie ont représenté près de 50 % de toutes les campagnes, alors que les États-Unis n'ont contribué qu'à hauteur de 41 % au cours du premier semestre, selon les données.

Les investisseurs activistes identifient les entreprises peu performantes et poussent ensuite les dirigeants à améliorer leurs résultats en procédant à des changements au sein de la direction, en réduisant les coûts ou en mettant en vente des divisions ou des entreprises entières.

Au cours du premier semestre, 46 % de toutes les campagnes comportaient un volet "fusions et acquisitions" - en hausse par rapport à la moyenne de 42 % sur quatre ans - malgré la morosité des marchés financiers et la baisse du nombre d'opérations, selon les données de Barclays.

ValueAct a poussé à la vente et au changement de direction du détaillant japonais Seven and I Holdings, tandis que Carl Icahn fait pression sur le fabricant de machines de séquençage génétique Illumina pour qu'il annule son acquisition de Grail et a ouvert la voie à la démission de l'ancien PDG Francis deSouza au début de ce mois.

Elliott a demandé à l'entreprise de services publics NRG de procéder à un examen stratégique, ce qui signifie souvent la mise en vente de l'entreprise ou d'une division.

Les principaux activistes, Elliott, Inclusive Capital, ValueAct, Starboard Value et Align Partners (Corée du Sud), ont représenté ensemble près de 30 % de l'ensemble des campagnes du premier semestre.

Plus de la moitié des campagnes visaient des entreprises technologiques, industrielles ou du secteur de la santé. Plusieurs activistes se sont attaqués à Salesforce, la campagne d'Inclusive Capital sur Bayer et celle d'Icahn sur Illumina ont fait les gros titres.

Au second semestre, M. Rossman de Barclays s'attend à voir un marché avec une demande refoulée de fusions et d'acquisitions et 1,4 billion de dollars dans les coffres de guerre des sociétés de capital-investissement qui ont besoin d'être mis à contribution.

Les activistes pourraient bientôt jouer un rôle plus important en "comblant le fossé entre les attentes des acheteurs et des vendeurs" lorsque les deux parties sont loin d'être d'accord sur le prix, l'une des raisons pour lesquelles l'activité a été léthargique, a-t-il déclaré.

En début de semaine, Reuters a rapporté que la société de logiciels Enfusion suscitait l'intérêt de plusieurs parties, dont le fonds spéculatif activiste Irenic Capital Management.

Les investisseurs pourraient également être enhardis par la carte de procuration universelle qui a été adoptée il y a près d'un an et qui permet aux actionnaires de choisir parmi les candidats aux postes d'administrateurs proposés par l'entreprise ou par des dissidents.

"La preuve est faite lors de la saison des procurations de 2023", a déclaré M. Rossman. "Les activistes ont remporté des sièges dans 80 % des courses aux procurations qui ont fait l'objet d'un vote final, contre 33 % en 2022."