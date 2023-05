Les investisseurs entrevoient des difficultés à venir après un premier trimestre exceptionnel en Europe

Les grandes entreprises européennes ont enregistré des résultats nettement supérieurs aux prévisions pour le premier trimestre, défiant ainsi un contexte économique difficile marqué par une inflation galopante et des taux d'intérêt en hausse.

Cependant, les actions européennes sont en baisse par rapport au pic de 14 mois atteint en avril, les investisseurs s'inquiétant de la santé de l'économie mondiale, de la baisse de la demande des clients et des pressions qui s'exercent sur les marges bénéficiaires.

Environ la moitié des entreprises du STOXX 600 ont publié leurs résultats pour le premier trimestre et deux tiers d'entre elles ont dépassé les estimations, ce qui représente une performance supérieure à celle de la plupart des trimestres, au cours desquels environ la moitié des entreprises dépassent généralement les estimations de bénéfices.

"Il est toujours vrai qu'un consommateur résilient, soutenu par un excès d'épargne et un marché du travail solide, continue d'absorber la hausse des prix et de soutenir la rentabilité des entreprises", ont écrit Mark Diver et Sarah McCarthy, stratèges chez Bernstein.

Alors que les banques ont dû être sauvées aux États-Unis et en Suisse, les résultats du premier trimestre de la plus grande banque de la zone euro, BNP Paribas, du créancier britannique Barclays et de la plus grande banque allemande, Deutsche Bank, ont tous battu les prévisions.

Le groupe de consommation Nestlé et le fabricant du savon Dove et de la crème glacée Ben & Jerry's, Unilever, ont annoncé des résultats supérieurs aux prévisions, les hausses de prix ayant compensé la baisse des volumes.

LVMH, la plus grande société européenne cotée en bourse, a réalisé des ventes exceptionnelles, la Chine ayant connu un net rebond après la levée des restrictions liées au COVID.

Selon les données de Refinitiv I/B/E/S, les bénéfices des entreprises du STOXX 600 devraient augmenter de 7,3 % au premier trimestre, ce qui représente un revirement important par rapport à la baisse de 2,5 % attendue il y a seulement quatre semaines.

Toutefois, l'indice boursier paneuropéen est inférieur d'environ 7 % au pic record atteint en janvier 2022, avant l'invasion de l'Ukraine.

Il est en baisse d'environ 1 % depuis le début de la saison des résultats, lorsqu'il a atteint son plus haut niveau depuis février 2022, à la suite d'une poussée soutenue par la réouverture de la Chine après la crise du COVID et par la baisse des prix de l'énergie. Les baisses actuelles sont globalement en phase avec les marchés mondiaux.

BofA a déclaré que les actions européennes ont connu neuf semaines consécutives de sorties de capitaux.

DES NUAGES À L'HORIZON

La semaine dernière, JP Morgan a rétrogradé les actions de la zone euro à "sous-pondérer", soulignant qu'elles avaient déjà gagné 30 % par rapport aux États-Unis depuis leurs plus bas niveaux atteints en septembre.

"Luca Finà, responsable des actions chez Generali Insurance Asset Management, a déclaré que la saison des bénéfices solides n'avait pas suffi à amener les marchés mondiaux à atteindre de nouveaux sommets, probablement en raison des nuages qui sont toujours présents à l'horizon, mentionnant l'augmentation du coût du capital et les risques de défaillance du plafond de la dette américaine.

Les marges robustes des entreprises observées au premier trimestre devraient être mises sous pression plus tard dans l'année.

Selon les estimations de Refinitiv I/B/E/S, les entreprises du STOXX 600 devraient enregistrer des marges bénéficiaires nettes de 11,4 % au premier trimestre, contre 10,2 % au dernier trimestre 2022.

Mais les marges devraient baisser à 10,5 % au troisième trimestre, selon les estimations de Refinitiv.

"(Si) le premier trimestre sert d'exemple pour 2023, la croissance des ventes pourrait rester résiliente, mais les marges auront du mal à s'améliorer dans ce contexte de hausse des taux (d'intérêt)", a déclaré Florian Ielpo, responsable de la macro au sein du groupe multi-actifs Lombard Odier Asset Management.

"Des taux plus élevés signifient des coûts de financement plus élevés et des dépenses d'investissement plus faibles pour le moment, et à terme, cela signifiera une demande plus faible, des ventes en baisse et un pouvoir de fixation des prix plus faible étant donné que les consommateurs seront sous pression", a-t-il déclaré.

De nouvelles données en provenance de Chine montrent que l'inflation a stagné et que les importations ont diminué, ce qui assombrit les perspectives de l'économie mondiale.

Les analystes ont également souligné que les consommateurs européens, qui ont jusqu'à présent mieux résisté à l'augmentation du coût de la vie que beaucoup ne le prévoyaient, pourraient finir par se retrouver à court d'économies.

Selon Barclays, ce sont les valeurs cycliques qui ont le plus contribué à la hausse des bénéfices par action, avec en tête les valeurs industrielles et les biens de consommation discrétionnaire.

La Commission européenne a déclaré lundi qu'elle s'attendait à ce que l'inflation dans la zone euro, actuellement de 7 %, reste obstinément élevée cette année, avec une croissance économique prévue à 1,1 % cette année et à 1,6 % en 2024.

La plus grande entreprise technologique d'Europe, ASML Holding NV, a battu les prévisions de bénéfices, mais a noté certains signes de prudence parmi les clients.

Le groupe de télécommunications Vodafone prévoit de supprimer 11 000 emplois sur trois ans, après avoir averti qu'une mauvaise performance sur son principal marché, l'Allemagne, affecterait le flux de trésorerie.

Mais il n'y a pas eu de vague d'entreprises révisant leurs prévisions de bénéfices à la baisse, ce qui a permis aux actions européennes de se maintenir à flot.

"Les prévisions ont été moins positives au premier trimestre, mais il n'y a pas eu d'augmentation significative du pourcentage d'entreprises qui ont revu leurs prévisions à la baisse", a déclaré Barclays.