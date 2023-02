Les investisseurs privilégient les allocations aux fonds macro et de crédit - enquête Barclays

La banque a interrogé 302 investisseurs, y compris des fonds de pension et des fonds souverains, des compagnies d'assurance, des dotations, des fondations et des family offices avec 7,5 trillions de dollars d'actifs sous gestion. Les investisseurs étaient basés dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

"Le crédit est très en faveur ainsi que les stratégies plus diversifiées", a déclaré Roark Stahler, responsable américain du conseil stratégique chez Barclays. La demande de fonds spéculatifs en actions, quant à elle, est faible, selon le rapport.

Les intentions d'investissement favorisant les macro hedge funds arrivent après une année au cours de laquelle cette stratégie, qui négocie globalement un large éventail d'actifs, tels que les obligations, les devises, les taux d'intérêt, les actions et les matières premières, a enregistré la meilleure performance du secteur.

À l'échelle mondiale, les fonds spéculatifs macro ont enregistré des gains de 9 % l'année dernière, tandis que les fonds spéculatifs en actions, en baisse de 10,2 %, ont été les moins performants, selon le fournisseur de données HFR.

Les bons rendements devraient attirer de l'argent frais vers les fonds macro cette année, puisque 28 % des investisseurs ont l'intention d'enrichir leurs portefeuilles actuels, selon l'enquête de Barclays.

L'allocation accrue aux fonds de couverture de crédit est apparue comme une nouvelle tendance, et 34% des investisseurs interrogés ont également l'intention de mettre plus d'argent dans les fonds en difficulté - ceux qui achètent des obligations d'entreprises qui ne parviennent pas à payer leurs dettes.

L'enquête a également montré que, bien que les investisseurs prévoient toujours d'augmenter leurs allocations aux fonds spéculatifs, leur intention a diminué d'environ 10 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 19 % des investisseurs interrogés.

Les grands investisseurs, tels que les fonds de pension et les fonds souverains, les compagnies d'assurance, les fonds de dotation et les fondations, prévoient de maintenir, voire de réduire, leur exposition aux hedge funds en 2023, tandis que les banques privées et les family offices sont plus nombreux à envisager des allocations supplémentaires.

L'enquête a montré que la principale raison de ce faible appétit pour les hedge funds, mentionnée par 56 % des investisseurs, était la nécessité de rééquilibrer les portefeuilles après une année difficile pour les actions. La deuxième raison majeure est la mauvaise performance des gestionnaires de portefeuille, citée par 31%, selon l'enquête.

Dans l'ensemble, les fonds spéculatifs ont perdu 4,2 % l'année dernière, mais ils ont tout de même surpassé le S&P 500, qui a plongé de près de 20 %. Les hedge funds ont donc représenté une part plus importante des portefeuilles, dépassant les limites fixées par les comités d'investissement. Pour rééquilibrer, certains investisseurs sont obligés de se désinvestir.

"Il en résulte des sorties de capitaux - les fonds spéculatifs étant victimes de leur propre succès", a déclaré Stahler.