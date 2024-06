Autrefois considéré comme hostile aux banques, le parti travailliste britannique a courtisé les prêteurs ces dernières années dans sa quête de pouvoir. Pourtant, certaines des politiques du parti de gauche devraient encore affecter les bénéfices du secteur s'il remporte les élections du mois prochain.

Le leader Keir Starmer s'est attiré les louanges des chefs d'entreprise et des financiers en promettant la stabilité et une approche plus équilibrée de la fiscalité du secteur des services financiers et professionnels, qui contribuera pour plus de 110 milliards de livres (139 milliards de dollars), soit 12,3 %, au total des recettes fiscales du Royaume-Uni en 2023.

Toutefois, le parti devrait encore s'appuyer sur le secteur pour améliorer la résilience financière des ménages et des consommateurs, dont beaucoup ont souffert de manière disproportionnée de plus de deux ans de volatilité du marché hypothécaire et d'une crise du coût de la vie.

De nombreux prêteurs britanniques, dont HSBC, Barclays, Lloyds Bank et NatWest, ont enregistré des bénéfices records au cours des deux dernières années. Ceux-ci ont été soutenus par de solides marges de prêt, de faibles volumes de défauts de paiement et des taux modestes payés aux épargnants sur leurs dépôts.

Parmi les politiques qu'il a présentées dans le cadre de la campagne électorale du 4 juillet, le parti travailliste a déclaré qu'il réexaminerait les avantages des prêts hypothécaires à taux fixe à long terme afin de protéger les propriétaires contre les variations brutales des taux d'intérêt et de rendre l'accession à la propriété plus accessible.

Cet engagement conduit certains analystes, prêteurs et courtiers à suggérer qu'un gouvernement travailliste pourrait chercher à apporter d'autres modifications aux prêts hypothécaires et à d'autres produits et services financiers afin de rééquilibrer la balance en faveur des consommateurs.

"Les produits hypothécaires traditionnels font peser tout le risque de taux d'intérêt sur les emprunteurs", a déclaré Arjan Verbeek, directeur général de la banque challenger Perenna.

Par rapport aux États-Unis, à l'Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas, les banques britanniques ont tendance à proposer une gamme plus restreinte de produits hypothécaires à taux fixe à long terme, ce que certains prêteurs ont attribué à la faible demande des emprunteurs qui craignent de "manquer" des coûts de remboursement plus faibles lorsque les taux de base chutent.

Des prêts hypothécaires à long terme et à taux fixe offriraient aux primo-accédants une plus grande sécurité, mais auraient un coût pour les fournisseurs, a déclaré Daniel Austin, PDG et cofondateur d'ASK Partners, un prêteur spécialisé dans le secteur de l'immobilier.

"Une hypothèque à taux fixe sur 10 ans est toujours beaucoup plus chère, donc l'idée ne fonctionnera pas si le coût d'une hypothèque à taux fixe sur 25 ans devient prohibitif", a-t-il déclaré.

Alors qu'aux États-Unis, les banques peuvent réduire leurs risques et leurs coûts en reconditionnant et en vendant des prêts hypothécaires à plus long terme, les prêteurs britanniques compensent plus souvent ces risques en souscrivant une forme de protection connue sous le nom de swaps de taux d'intérêt, dont la durée correspond à celle des prêts immobiliers, ont expliqué les banquiers hypothécaires.

Cela entraîne des coûts supplémentaires et les prix de ces swaps ont grimpé en flèche au cours des deux dernières années, dans un contexte de troubles politiques et de hausse de l'inflation.

Selon les données de Moneyfacts, à peine 3 % des prêts hypothécaires résidentiels disponibles au Royaume-Uni au 19 juin avaient une durée initiale fixe de 10 ans ou plus.

Un porte-parole du parti travailliste n'a pas répondu à une demande de commentaire.

INTÉRÊT

Alors qu'un nouveau gouvernement travailliste pourrait faire pression sur les banques pour qu'elles élargissent leur gamme de prêts hypothécaires, les analystes et les cadres supérieurs des grandes banques britanniques s'accordent à dire qu'il est désormais peu probable qu'il poursuive les taxes sur les bénéfices exceptionnels des banques, une politique défendue par le précédent dirigeant du parti, Jeremy Corbyn.

On ne s'attend pas non plus à ce qu'il révise la manière dont la Banque d'Angleterre verse des intérêts aux banques sur leurs dépôts, une autre politique évoquée ces derniers mois par les politiciens, ont déclaré les sources.

Les données publiées par la commission du Trésor du parlement britannique en mai ont montré que NatWest, Barclays, Lloyds et Santander UK ont reçu plus de 9 milliards de livres d'intérêts en 2023, soit une augmentation de 135 % par rapport à l'année précédente.

"Après des années de taux bas et de rendements inférieurs au coût des capitaux propres, les banques réalisent actuellement des bénéfices normalisés, plutôt que supernormaux", a déclaré Benjamin Toms, analyste chez RBC Capital Markets.

"Les travaillistes semblent adopter une position favorable à la croissance, ce qui sera utile aux banques britanniques.

LA PINCÉE DE PROFITS

D'autres politiques du parti travailliste sont susceptibles de réduire le potentiel de bénéfices des banques au fil du temps, selon les analystes bancaires et les sources du secteur.

Le parti a déclaré cette semaine qu'il allait "ramener les services bancaires en face à face dans les rues" en ouvrant jusqu'à 350 "centres bancaires" au cours des cinq prochaines années - une initiative qui va à l'encontre des plans de réduction des coûts de la plupart des prêteurs.

Ces centres, financés par les banques, soutiendront les communautés réduites à des "villes fantômes" par les fermetures de succursales, a déclaré la ministre parallèle des finances, Rachel Reeves, avec quelque 6 000 points de vente fermés depuis 2015.

Le programme "Freedom to Buy" (liberté d'achat) du parti, sa principale politique visant à aider davantage de Britanniques à accéder à la propriété, ne devrait pas non plus entraîner une nouvelle hausse des bénéfices pour les banques.

"Il devrait aider 80 000 primo-accédants sur cinq ans, ce qui ne change pas la donne pour les banques dans le contexte d'un volume de prêts hypothécaires supérieur à un million par an", a déclaré M. Toms.

Chris Irwin, directeur de l'épargne à la Yorkshire Building Society, et Rachel Springall, experte de Moneyfacts, ont déclaré que le secteur et le parti au pouvoir, quel qu'il soit, devaient montrer aux clients comment ils pouvaient améliorer leurs finances en changeant de produit d'épargne ou de prêt hypothécaire.

La Financial Conduct Authority oblige les sociétés financières à faire passer les besoins de leurs clients en premier, mais plus de 366 milliards de livres d'épargne sont bloqués sur des comptes à faible taux d'intérêt, ce qui coûte aux épargnants plus de 1 000 livres de revenu annuel potentiel, selon les données de la YBS.

"La principale raison pour laquelle les bénéfices des banques vont diminuer est la baisse des taux d'intérêt. Mais je pense aussi que les bénéfices des banques seront sous pression sur les marchés des cartes de crédit et des comptes courants une fois que le projecteur de la juste valeur sera braqué sur ces secteurs", a déclaré James Daley, directeur général de Fairer Finance. (1 dollar = 0,7900 livre)