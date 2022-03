Les profits des banques américaines pourraient être affectés par les mouvements d'actifs liés à la Russie

Les pertes de négociation, les provisions pour pertes sur prêts prévues, les dépréciations d'actifs et les charges liées à la fermeture d'entreprises pourraient brouiller ce qui devait être un bon trimestre, les banques bénéficiant de taux d'intérêt plus élevés et d'une augmentation des prêts, même si le flot de revenus de la banque d'investissement s'est calmé.

Les grandes banques pourraient subir des pertes ponctuelles totalisant 5 milliards de dollars, ou le double, ou aucune, a déclaré Gerard Cassidy, analyste chez RBC Capital Markets.

"Vous ne pouvez vraiment pas le dire parce que les marchés évoluent de manière tellement volatile en fonction de ce qui se passe avec les risques géopolitiques", a-t-il dit.

La volatilité du marché a été du mauvais type pour les négociants en valeurs mobilières, avec des prix qui montent et descendent par à-coups plutôt que d'évoluer régulièrement comme cela peut se produire lorsque les taux d'intérêt sont censés augmenter ou baisser, disent les analystes.

"Les deux prochaines semaines pourraient faire ou défaire les résultats à court terme", a écrit vendredi l'analyste Jason Goldberg de Barclays.

Les grandes banques américaines commencent à publier leurs résultats le 13 avril.

Goldberg a cité les commentaires du chef des marchés de JPMorgan Chase & Co le 8 mars, selon lesquels les revenus trimestriels étaient devenus imprévisibles en raison d'un "risque de contrepartie important" et d'un "grand nombre de clients" soumis à un stress extrême, notamment en raison des transactions sur les matières premières.

Ces risques ont été cités vendredi par la société de notation des obligations Standard & Poor's dans un rapport sur l'impact potentiel du conflit. S&P a également mis en garde contre de nouveaux problèmes opérationnels pour se conformer aux sanctions et contre un risque cybernétique accru.

Jusqu'à présent, Citigroup Inc. est la société la plus susceptible de subir un coup dur. Outre les expositions au marché, sa banque de consommation en Russie pourrait causer des pertes.

LES PLANS DE RACHAT DE CITI SONT MENACÉS

Citigroup a déclaré le 2 mars que dans "un scénario de stress sévère", elle pourrait être exposée à près de 5 milliards de dollars de pertes provenant de ses activités en Russie.

La banque dispose de suffisamment de capital excédentaire pour faire face à cette situation sans dommage grave, selon les analystes. Mais un coup dur pourrait ralentir ses rachats d'actions - un élément clé du plan du directeur général Jane Fraser pour augmenter la valorisation de la banque.

Les actions de Citigroup se négocient à un prix inférieur à la valeur nette de la société et les racheter ajouterait de la valeur.

Les retombées de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que Moscou qualifie d'"opération militaire spéciale", et les sanctions qui en découlent, se sont intensifiées depuis que la banque a fait part de ses pertes potentielles.

Selon les analystes, il est impossible de déterminer si les événements laissent présager une perte de 2 ou 4 milliards de dollars pour Citigroup au premier trimestre ou une somme différente répartie sur l'année.

"La partie difficile pour nous avec Citi en ce moment - et c'est probablement difficile pour eux aussi - est de savoir quelle est l'ampleur de la dépréciation nécessaire", a déclaré Cassidy. "Les dépréciations vont arriver. Nous ne savons simplement pas encore quelle sera leur ampleur."

Les analystes s'attendaient à ce que Citi gagne 13,7 milliards de dollars cette année, selon les données de Refinitiv I/B/E/S, donc Citigroup devrait encore être rentable cette année même avec une charge de 5 milliards de dollars.

Peu d'analystes ont mis à jour leurs estimations pour Citigroup depuis le 4 mars. Nombreux sont ceux qui pourraient retenir leurs estimations pour les grandes banques jusqu'à la fin du trimestre.

D'ici là, les marchés pourraient s'être retournés et davantage de banques pourraient avoir révélé les conséquences de la guerre et des sanctions.

La Bank of New York Mellon Corp a déclaré jeudi que le retrait de la Russie lui coûterait 100 millions de dollars en perte de revenus au premier trimestre. Selon la comptabilité finale, cela pourrait réduire ses bénéfices de 10 % par rapport aux estimations actuelles, selon Goldberg de Barclays.

Certains analystes n'ont pas voulu être cités à propos des changements qu'ils apporteront à leurs estimations pour le premier trimestre. "Nous devrons introduire un certain nombre de chiffres pour ce que seront les provisions", a déclaré l'un d'eux.