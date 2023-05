Les titres du secteur de l'énergie aident le marché de Toronto à rattraper sa baisse antérieure

Le principal indice boursier canadien a peu varié mardi, récupérant une grande partie de sa baisse antérieure, les gains des secteurs de l'énergie et de l'industrie ayant compensé la faiblesse des valeurs financières après que Barclays a abaissé la note de plusieurs titres bancaires.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,58 point à 20 585,73.

"C'est un marché qui attend le prochain catalyseur et tout le monde hésite", a déclaré Greg Taylor, gestionnaire de portefeuille chez Purpose Investments.

Les principaux indices boursiers américains ont clôturé en baisse, les investisseurs devenant plus prudents avant la publication de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis et une réunion entre les dirigeants politiques américains pour discuter du plafond de la dette.

"Le fait marquant à Toronto ... a été la bonne tenue des titres du secteur de l'énergie, qui ont semblé rebondir un peu avec le prix des matières premières, mais cela a été contrebalancé par la baisse de la cote de certaines banques".

Le secteur financier du TSX, qui représente 28 % de la pondération de l'indice, était en baisse de 0,6 %, y compris les baisses des principaux titres bancaires, tels que la Banque Royale du Canada, la Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque Toronto-Dominion, après que Barclays a réduit ses objectifs de prix pour ces titres.

Les valeurs industrielles ont augmenté de 0,5 % et l'énergie de 0,4 %, le prix du pétrole ayant progressé de 0,8 % à 73,71 dollars le baril.

L'énergie a augmenté malgré une baisse de 1% des actions de Suncor Energy Inc après que la société ait publié ses résultats trimestriels.

Parmi les gains les plus importants, on trouve

Groupe SNC-Lavalin Inc

. Les actions de la société de gestion de projets ont augmenté de 12,2 % après la publication de ses résultats trimestriels. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Shashwat Chauhan et Vansh Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Shailesh Kuber, Lisa Shumaker et David Gregorio)