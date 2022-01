Nomination de Francois Baroin, Chairman de Barclays France

Barclays annonce aujourd’hui la nomination de Francois Baroin en tant que Chairman France.

François Baroin, dans son rôle de Senior Advisor de Barclays depuis 2018 a apporté une très forte contribution aux activités de la banque d’investissement et de financement, jouant un rôle clé dans l’expansion de la banque d’investissement de Barclays en France. Fort du succès de ce partenariat, François Baroin est nommé Chairman de Barclays en France, où son implication renforcée participera à la poursuite de la croissance de Barclays dans le pays.

Dans ce nouveau rôle élargi, il aura notamment pour mission de participer au développement des relations avec les grands clients de la banque et à la promotion de toutes les activités et solutions proposées par Barclays en France.

Ancien membre du Parlement, il a également été porte-parole du gouvernement, ministre de l’Intérieur, ministre des Finances et de l’Économie en France entre 2005 et 2012.

Reid Marsh, responsable de la banque d'investissement pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, a déclaré : "Nos clients ont pu constater la forte valeur et l'expertise des conseils de François Baroin depuis plusieurs années, son implication prendra toute sa dimension dans son nouveau rôle de Chairman pour la France."

Francesco Ceccato, PDG de Barclays Europe, a déclaré : "Nous avons des ambitions fortes de croissance pour Barclays Europe, et la France est au cœur de notre stratégie. L'expérience et la stature de François Baroin font de lui un choix idéal pour devenir Chairman pour la France. En élargissant son rôle, il sera en mesure de contribuer encore plus fortement à l'expansion de nos activités en France."

François Baroin continuera à travailler en étroite collaboration avec Ghislain de Brondeau et Yann Krychowski, Co-Responsables de la Banque d'Investissement de Barclays pour la France, la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'avec Raoul Salomon, Country CEO de Barclays pour la France et Co-Responsable des Marchés de Barclays Europe.

