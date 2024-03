Les rendements des obligations d'État indiennes sont susceptibles d'augmenter vendredi, car une croissance économique plus forte que prévu pourrait encourager la banque centrale à poursuivre sa lutte contre l'inflation et à retarder les réductions de taux.

Le rendement de référence à 10 ans devrait osciller dans une fourchette de 7,05%-7,10%, après sa clôture précédente de 7,0764%, a déclaré un trader d'une banque privée.

L'économie indienne a connu une croissance de 8,4 % au cours du trimestre octobre-décembre, son rythme le plus rapide depuis un an et demi, grâce à une forte activité manufacturière et de construction. La croissance de l'économie a été beaucoup plus rapide que les estimations du marché de 6,6 % et également plus rapide que les 7,6 % des trois mois précédents.

La troisième économie d'Asie a révisé ses estimations de croissance pour l'année fiscale en cours, passant de 7,3 % à 7,6 %.

La croissance a été plus rapide que prévu par la Reserve Bank of India (RBI), ce qui signifie que la banque centrale ne verra pas l'urgence de réduire ses taux en attendant d'être rassurée sur l'inflation, a déclaré Barclays.

"Bien qu'il soit possible d'assouplir la politique monétaire, nous repoussons notre demande de réduction des taux du deuxième trimestre au troisième trimestre (juillet-septembre)", a déclaré dans une note Rahul Bajoria, directeur général et responsable de la zone euro en Asie chez Barclays.

En février, la banque centrale a maintenu ses taux inchangés pour la sixième fois consécutive et a réitéré son engagement à atteindre durablement l'objectif d'une inflation de 4 %.

"Même si nous n'assisterons pas à un effondrement majeur, les données donnent certainement plus de poids à la prudence dont la RBI a fait preuve en ralentissant l'assouplissement, qu'il s'agisse de la gestion des liquidités ou de la réduction des taux", a déclaré le trader obligataire.

Pendant ce temps, le rendement des obligations américaines à 10 ans est resté au-dessus de 4,25 %, car le dernier indice des prix des dépenses de consommation personnelle n'a guère modifié les attentes de réduction des taux de la part de la Réserve fédérale. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en baisse de 1,7 % à 82,20 $ le baril, après avoir baissé de 1,2 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 4,2600 %, rendement à deux ans à 4,6353 % (rapporté par Dharamraj Dhutia ; édité par Mrigank Dhaniwala)