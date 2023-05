Pas de proposition d'Apollo pour THG ; GSK réduit sa participation dans Haleon

(Alliance News) - Les actions à Londres ont été appelées à ouvrir en hausse vendredi, après que les données aient montré que l'économie britannique a augmenté de 0,1% au cours des trois premiers mois de l'année.

Ces chiffres ont été publiés un jour après que la Banque d'Angleterre ait annulé ses prévisions de récession pour le Royaume-Uni. La banque centrale s'attend désormais à ce que le produit intérieur brut stagne au cours des deux premiers trimestres de l'année, alors qu'elle prévoyait auparavant une baisse.

La BoE a relevé ses taux de 25 points de base, comme prévu, jeudi, portant le taux d'escompte à 4,50 %.

Le gouverneur Andrew Bailey a déclaré que les effets à retardement des dernières hausses de taux pèseront davantage sur l'économie au cours des prochains trimestres, que la BoE s'attend à ce que l'inflation diminue rapidement cette année, mais qu'elle estime que "l'inflation reste trop élevée" et que les "surprises répétées" soulignent la résilience de l'économie et renforcent les pressions exercées sur les prix. Par conséquent, la BoE maintiendra le cap pour réduire l'inflation avec de nouvelles augmentations de taux, a-t-il déclaré", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, l'assureur Beazley a soutenu ses prévisions, l'entreprise pharmaceutique GSK a noté une décision juridique favorable, et la plateforme de commerce électronique THG a déclaré que les négociations de rachat avec une société de capital-investissement ont pris fin.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,4% à 7 758,28

Hang Seng : en baisse de 0,5 % à 19 651,37

Nikkei 225 : en hausse de 0,9 % à 29 388,30

S&P/ASX 200 : +0,1% à 7 256,70

DJIA : clôture en baisse de 221,82 points, 0,7%, à 33 309,51

S&P 500 : clôture en baisse de 0,2% à 4 130,62

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,2% à 12 328,51

EUR : ferme à 1,0927 USD (1,0917 USD)

GBP : stable à 1,2518 USD (1,2514 USD)

USD : en hausse à JPY134.73 (JPY134.33)

OR : en baisse à 2 008,91 USD l'once (2 019,26 USD)

PÉTROLE (Brent) : en baisse à 74,47 USD le baril (75,61 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de vendredi sont encore à venir :

1330 SAT Prix des importations et des exportations américaines

1500 SAT Enquête sur la consommation de l'Université du Michigan

L'économie britannique a progressé de 0,1% au cours des trois premiers mois de 2023, par rapport au dernier trimestre de l'année dernière, a déclaré l'Office for National Statistics. La croissance était conforme au consensus du marché cité par FXStreet. Le PIB a également augmenté de 0,1% au quatrième trimestre de 2022 par rapport au troisième. "En termes de production, le secteur des services a augmenté de 0,1% sur le trimestre, tiré par des augmentations dans l'information et la communication, et les activités de services administratifs et de soutien ; ailleurs, le secteur de la construction a augmenté de 0,7% tandis que le secteur de la production a augmenté de 0,1%, avec une croissance de 0,5% dans l'industrie manufacturière", a déclaré l'ONS. Toutefois, le PIB britannique s'est contracté de 0,3 % en rythme mensuel au cours du seul mois de mars. On s'attendait à ce qu'il reste stable, comme en février. En janvier, le PIB britannique a augmenté de 0,5 %, révisé à la hausse par rapport à la croissance de 0,4 %. En glissement annuel, le produit intérieur brut du premier trimestre a augmenté de 0,2 %, comme prévu. Il avait progressé de 0,6 % en glissement annuel au quatrième trimestre 2022.

Les voyageurs ferroviaires au Royaume-Uni risquent de nouvelles disruptions au cours des prochains jours en raison des grèves des conducteurs de train et d'autres travailleurs dans le cadre de conflits de longue date sur les salaires. Les membres du syndicat des conducteurs Aslef débrayeront vendredi dans plus d'une douzaine d'entreprises ferroviaires, paralysant ainsi les services dans tout le pays. D'autres grèves auront lieu le 31 mai et le 3 juin, le jour de la finale de la Coupe d'Angleterre de football à Wembley. Les membres du syndicat Rail, Maritime & Transport feront grève samedi, le jour de la finale du concours Eurovision de la chanson à Liverpool. Le secrétaire général de l'Aslef, Mick Whelan, a déclaré : "Nous ne voulons pas faire grève - nous ne voulons pas gêner les passagers, nous avons des familles et des amis qui utilisent aussi les chemins de fer, et nous croyons qu'il faut investir dans le rail pour l'avenir de ce pays. Mais la responsabilité de cette action incombe, à juste titre, aux employeurs qui nous ont forcé la main par leur intransigeance".

Il est prouvé que certaines entreprises profitent de la crise du coût de la vie, a déclaré le Taoiseach irlandais Leo Varadkar, mais il a ajouté que les taxes sur les bénéfices exceptionnels permettraient de redonner de l'argent au public. M. Varadkar a déclaré qu'il existait des preuves que certains détaillants décrochaient des marges "significativement" plus importantes sur leurs bénéfices en Irlande que sur d'autres marchés. Il a ajouté que l'autorité de régulation de la concurrence disposait de "pouvoirs énormes" pour intervenir et mener des enquêtes sur les pratiques commerciales déloyales, la fixation des prix ou la signalisation des prix. Bien que M. Varadkar reconnaisse que les factures et les prix ont augmenté plus vite qu'ils n'ont diminué, il a déclaré que les prix ne reviendraient pas au niveau où ils étaient avant le début de la crise inflationniste. "Nous n'avons pas connu une telle période d'inflation depuis très longtemps, probablement depuis les années 1980, et c'est pourquoi de nombreuses familles ont du mal à joindre les deux bouts", a déclaré M. Varadkar lors de l'émission The Tonight Show diffusée sur Virgin Media.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

RBC relève la note de Barclays à "surperformer" (sector perform) - objectif de prix 230 (215) pence

Goldman Sachs ramène Derwent London à 'neutre' - objectif de cours 2.380 pence

Barclays abaisse l'objectif de cours de S4 Capital à 270 (300) pence - "surpondérer".

ENTREPRISES - FTSE 100

GSK s'est félicité d'une décision de justice au Canada qui a rejeté un recours collectif proposé au nom des utilisateurs d'un médicament contre les brûlures d'estomac. GSK a également déclaré avoir recueilli plus de 800 millions de livres sterling grâce à la vente d'actions de l'ancienne unité Haleon. Le tribunal a déclaré qu'il y avait peu de preuves que la ranitidine, ou zantac, entraîne un risque accru de développer un quelconque type de cancer. "Étant donné les preuves incontestables que ni la ranitidine ni la NDMA ne sont associées de manière fiable à un risque accru de cancer, et l'absence de preuves que la ranitidine ou la NDMA provoquent le cancer chez l'homme, le plaignant n'a pas réussi à soulever une question de bonne foi concernant un préjudice dû à l'ingestion et/ou à l'achat de ranitidine", a déclaré le tribunal. La N-Nitrosodiméthylamine, ou NDMA, est un type de composé chimique. GSK a commenté : "GSK continuera de défendre vigoureusement les recours collectifs proposés par des utilisateurs de ranitidine qui ont été déposés en Ontario et au Québec, ainsi que les recours individuels déposés par des utilisateurs de ranitidine au Canada. La plainte a été déposée contre Sandoz Canada, qui fait partie de Sandoz, elle-même une unité de Novartis. GSK a également déclaré avoir vendu avec succès une partie de sa participation dans l'entreprise de soins de santé aux consommateurs Haleon, dont elle s'est séparée l'année dernière. GSK détient désormais un peu plus de 10 % du capital de Haleon, contre 13 % auparavant. Haleon vend le dentifrice Sensodyne, les analgésiques Panadol et Advil et les vitamines Centrum. GSK a vendu 240 millions d'actions de Haleon au prix unitaire de 335 pence, pour un montant total de 804 millions de livres sterling. GSK et Pfizer, qui détient 32 % de Haleon, ont déclaré qu'ils ne vendraient plus d'actions de l'entreprise de soins de santé aux consommateurs pendant encore 60 jours.

Beazley a annoncé une croissance des primes brutes émises, l'assureur ayant salué "des conditions de marché excellentes et continues". Les primes brutes émises ont augmenté de 12% à 1,37 milliard de dollars au premier trimestre 2023, contre 1,23 milliard de dollars un an plus tôt. "Au premier trimestre, nous avons enregistré une croissance globale conforme à nos attentes, soutenue par la croissance de l'immobilier, où nous profitons des conditions de marché excellentes et continues", a déclaré le directeur général Adrian Cox. Beazley prévoit toujours d'atteindre un ratio combiné dans les 80 % cette année. Pour 2022, son ratio combiné s'est établi à 89 %, soit mieux que les 93 % atteints en 2021. Un ratio inférieur à 100 % indique que l'assureur réalise un bénéfice de souscription, donc plus il est bas, mieux c'est. "Nous restons confiants dans nos prévisions de croissance de primes brutes émises au milieu de l'année et de primes nettes émises au milieu de l'année pour l'année 2023", a ajouté Beazley.

ENTREPRISES - FTSE 250

NextEnergy Solar Fund a relevé son objectif de dividende pour l'exercice en cours, ce qui, selon la société d'investissement, constitue sa dixième augmentation consécutive de l'objectif de distribution. Elle prévoit désormais de verser des dividendes d'un montant total de 8,35 pence par action pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024, soit une hausse de 11 % par rapport au dividende de 7,52 pence de l'exercice 2023. "Cette annonce représente la dixième augmentation consécutive de l'objectif de dividende de NESF, conformément à la politique de dividende annuel progressif de la société. La société a atteint tous ses objectifs de dividende tout en maintenant un dividende couvert au cours des neuf années écoulées depuis l'introduction en bourse et continue de viser un dividende couvert au-delà de l'exercice financier actuel ", a déclaré l'investisseur axé sur les actifs solaires.

AUTRES ENTREPRISES

THG a déclaré que les négociations de rachat avec Apollo Global Management ont pris fin. L'entreprise de commerce électronique a déclaré qu'il était devenu clair "qu'il n'y avait plus d'intérêt à poursuivre le dialogue avec Apollo". En avril, THG a déclaré avoir reçu un intérêt pour un rachat de la part de la société américaine de capital-investissement. THG a en temps utile noté qu'il s'agissait d'une "proposition indicative hautement préliminaire et non contraignante", mais n'a pas divulgué les termes de la proposition. "Le conseil d'administration reste pleinement confiant dans l'orientation stratégique et les perspectives à long terme de THG en tant qu'entreprise indépendante", a déclaré Charles Allen, président du conseil d'administration.

