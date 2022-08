Pour leur réunion à Jackson Hole, les banquiers centraux entre inflation et

récession

SYMPOSIUM DE JACKSON HOLE (awp/afp) - Relever les taux contre l'inflation, mais pas trop pour éviter de mettre l'économie à genoux: ce dilemme, auquel font face les banquiers centraux, devrait être au coeur de leur grand-messe annuelle, jeudi et vendredi dans l'ouest américain, à Jackson Hole.

Les majestueuses montagnes du Grand Teton (Wyoming) accueillent tous les ans cette réunion, sous la houlette de la Banque centrale américaine (Fed), depuis l'ère de son ancien président, Paul Volcker.

Le moment le plus attendu de ce "symposium" sera le discours du président de la Banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, vendredi à 14H00 GMT.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, ne fera en revanche pas le voyage aux Etats-Unis. Mais Isabel Schnabel, membre allemande du directoire de la BCE, s'y rendra, et participera à un panel le samedi.

Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), a lui confirmé qu'il serait présent à Jackson Hole, mais uniquement pour observer les discussions, sans y participer.

"Les cartes sont sur la table au niveau économique: un ennemi commun qui est l'inflation, un risque de trop faire ralentir l'économie. Il faut choisir entre les deux", a déclaré à l'AFP Gregori Volokhine, gérant de portefeuille pour Meeschaert Financial Services.

Cependant, "la Fed ne peut pas dire qu'elle doit choisir (...) d'augmenter le chômage pour faire baisser l'inflation, mais c'est le choix qui s'offre à elle", souligne-t-il.

"Transition"

Cette réunion se déroule au moment où les Banques centrales, un peu partout dans le monde, resserrent leurs politiques monétaires pour lutter contre l'inflation. Au risque cependant de plomber la reprise.

La puissante Réserve fédérale américaine a déjà relevé ses taux à quatre reprises depuis mars. D'abord de l'habituel quart de point de pourcentage, avant d'accélérer le rythme.

Et l'inflation a entamé en juillet un ralentissement bienvenu, à 8,5% sur un an, après avoir battu en juin un record de hausse des prix depuis plus de 40 ans, à +9,1%.

Les regards sont désormais tournés vers la prochaine réunion monétaire, les 20 et 21 septembre, pour laquelle une nouvelle forte hausse est sur la table, un demi ou même trois quarts de point de pourcentage.

"Il est peu probable que la conférence de Jackson Hole (...) apporte de vraies nouvelles sur les plans de la Fed pour les futures hausses de taux", selon Carola Binder.

Les taux se situent entre 2,25 et 2,50%, frôlant le niveau dit "neutre", qui ne stimule ni ne ralentit l'économie, évalué entre 2,00% et 3,00%.

Jerome Powell, lors de son discours, "voudra mettre l'accent sur la transition probable qui va se produire avec la politique monétaire à l'avenir. Une chose qu'ils veulent absolument communiquer, c'est qu'ils restent très concentrés sur les problèmes de stabilité des prix", note Jonathan Millar, économiste pour Barclays.

Crédibilité

"Jackson Hole pourrait être très important pour nous éclairer" sur l'hypothèse de conserver des taux élevés, malgré un ralentissement économique, anticipe également Mazen Issa, spécialiste du marché des changes pour TD Securities.

Le PIB américain s'est, d'ores et déjà, contracté lors des deux premiers trimestres, ce qui correspond à la définition classique de la récession.

Mais selon les économistes, ce n'est pourtant pas le cas aujourd'hui aux Etats-Unis, en raison notamment de la solidité du marché de l'emploi, qui a retrouvé en juillet son niveau d'avant la pandémie, avec un taux de chômage à 3,5% et tous les emplois détruits désormais recréés.

Il y a encore un an, lors de ce "symposium", Jerome Powell évoquait des "facteurs transitoires" et mettait en garde contre les risques d'un resserrement prématuré. Mais depuis, l'inflation s'est avérée plus coriace que prévu, battant en brèche les prévisions des banquiers centraux.

Dans la zone euro, la hausse des prix a battu un nouveau record, à 8,9%, et l'Angleterre connaît même une inflation à deux chiffres (10,1%).

Ainsi, "il devrait y avoir beaucoup de discussions sur la question de savoir s'il y a eu ou non un dommage majeur à la crédibilité", avec cette erreur de trajectoire de l'inflation, et "ce qui peut être fait pour le réparer", a indiqué à l'AFP Carola Binder, qui enseigne l'économie au Haverford College (Pennsylvanie).

bur-jul/vmt/cco/nzg