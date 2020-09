SPDR : la dette émergente reste "un élément essentiel de toute allocation de portefeuille"

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La dette libellée en devise locale émergente (EM) a connu une forte progression depuis avril 2020, bien que la classe d'actifs semble avoir atteint ses limites en août ; les gains de l'affaiblissement continu du dollar et des flux de coupons étant compensés par la baisse des prix des titres obligataires, observe l’équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR. C'est un fait : le mois d'août n'a pas été favorable aux obligations d'État dans leur ensemble, mais la performance des marchés émergents a été décevante compte tenu de l'environnement plus propice au risque, a souligné le gérant.D'un point de vue historique, l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond est corrélé à 79% avec le Global High Yield contre seulement 29% pour l'US Aggregate, qui est largement constitué de bons du Trésor américain. En d'autres termes, il se comporte bien plus comme un actif “à risque”.La situation a cependant évolué et désormais, tous les investissements sont passés au crible de leur exposition éventuelle aux impacts du Covid-19.À cet égard, les marchés émergents n'ont pas tiré leur épingle du jeu aussi bien que les marchés développés. Même si de nombreuses économies émergentes ont “rouvert leurs portes”, elles enregistrent un nombre croissant de nouveaux cas du fait de leur capacité limitée à protéger les travailleurs et les entreprises de la même manière que les pays développés, explique SPDR.En outre, de nombreux pays émergents connaissent une poussée inflationniste suite au rebond du pétrole et à la dépréciation de leurs monnaies observées plus tôt en 2020. Cela se manifeste par une hausse des prix à l'importation (source : State Street Global Markets). Cela pourrait certainement mettre un terme à l'assouplissement des politiques monétaires dans certains pays émergents.Ceci étant dit, dans la perspective d'améliorer le rendement et de diversifier les risques, SPDR continue à considérer la dette émergente comme un élément essentiel de toute allocation de portefeuille.