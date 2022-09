Sabadell est en pourparlers avec Worldline, Nexi et Fiserv pour un accord sur les paiements -sources

La banque espagnole Sabadell a reçu des offres indicatives du français Worldline, de l'italien Nexi et de l'américain Fiserv pour sa branche paiements, avec une transaction évaluée à 400 millions d'euros (393,64 millions de dollars), selon trois sources. Sabadell a reçu les offres non contraignantes la semaine dernière et devrait présélectionner un groupe de soumissionnaires finaux début octobre, ont déclaré les sources, sous couvert d'anonymat.

Le créancier espagnol examinera les offres lors d'une réunion du conseil d'administration à la fin du mois de septembre, puis passera aux étapes finales de la vente aux enchères, permettant aux soumissionnaires d'effectuer une vérification préalable de l'unité, ont indiqué les sources. Sabadell, Worldline, Nexi et Fiserv ont refusé de commenter.

La vente, qui est gérée par Barclays, ne s'est adressée qu'aux acteurs du secteur, y compris le géant américain PayPal et les sociétés rivales Fidelity National Information Services Inc (FIS) et Network International, tandis que les fonds d'investissement privés n'ont pas été invités à faire une offre, ont déclaré deux des sources.

PayPal, FIS et Network International n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires.

En Espagne, Sabadell est très présent sur le front des paiements et représente près de 16,3 % du revenu global du pays généré au point de vente (POS).

Sa branche paiements, qui est principalement axée sur les prêts à la consommation, a des revenus de base d'environ 25-30 millions d'euros, a déclaré l'une des sources.

Cette activité a enregistré un chiffre d'affaires de 21,6 milliards d'euros au premier semestre 2022 et constitue une source de revenus stables et rentables pour la banque, car les opérations de paiement ont tendance à porter un intérêt plus élevé que les prêts hypothécaires.

La vente devrait être finalisée en décembre et le gagnant conclura un partenariat à long terme avec Sabadell, qui conservera un droit exclusif de commercialiser des prêts ou des transactions financières.

(1 $ = 1,0162 euros)