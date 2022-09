Selon le patron de Barclays, les revenus de négociation des banques d'investissement vont probablement diminuer

L'envolée des transactions a permis aux banques d'investissement de publier des résultats solides cette année et de compenser une année désastreuse pour les commissions sur les introductions en bourse et les opérations de fusion et d'acquisition dans un contexte de turbulences sur les marchés mondiaux.

Cela pourrait changer d'ici le second semestre de l'année prochaine, a déclaré le PDG de Barclays.

"Les pools de revenus du trading vont probablement diminuer un peu et les pools de revenus de la banque d'investissement vont probablement augmenter. Je ne sais pas s'ils vont se compenser", a déclaré Venkatakrishnan - connu en interne chez Barclays sous le nom de Venkat - lors d'un événement organisé par Bank of America.

"Mais je prévois que la volatilité des marchés se poursuivra au moins au premier et au deuxième trimestre de l'année prochaine. Et donc, la baisse des pools de revenus de trading corrigés des variations saisonnières est plus susceptible de se produire dans la seconde moitié de l'année prochaine."

M. Venkat a déclaré qu'une rafale de hausses de taux d'intérêt en Grande-Bretagne - le marché d'origine de Barclays - avec une autre hausse attendue de la part de la Banque d'Angleterre cette semaine, pourrait avoir "l'effet de refroidir l'économie".

Mais il a déclaré qu'il s'attendait toujours à ce que les hausses de taux soient "un positif net" pour Barclays, car elles augmentent les revenus des prêts. Il a déclaré qu'il s'attendait à ce que les trois principales unités commerciales de la banque dépassent 10 % de rendement des capitaux propres tangibles - une mesure clé de la rentabilité pour les banques - l'année prochaine.

M. Venkat a également fait le point sur une erreur qui a entraîné la survente par la banque d'une gamme d'instruments financiers complexes, en violation des règles américaines.

La banque fournira plus de détails sur les coûts finaux de son offre dite de résiliation pour racheter les titres dans "un délai relativement court", a déclaré M. Venkat.

Barclays a déclaré la semaine dernière que les investisseurs avaient soumis des réclamations pour 7 milliards de dollars sur les 17,7 milliards de dollars de titres qu'elle a vendus par erreur, selon les termes de l'offre de rescision par laquelle la banque devait racheter les obligations et indemniser les acheteurs.