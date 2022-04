Shanghai s'engage à punir les contrevenants au verrouillage COVID alors que le nombre de cas atteint 25 000

La capitale commerciale chinoise de Shanghai a prévenu mercredi que toute personne qui enfreindrait les règles de confinement du COVID-19 serait traitée de manière stricte, tout en ralliant la population à la défense de sa ville, alors que le nombre de nouveaux cas a rebondi à plus de 25 000.

Le service de police de la ville a précisé les restrictions auxquelles la plupart des 25 millions d'habitants sont confrontés et les a appelés à "combattre l'épidémie d'un seul cœur ... et à travailler ensemble pour une victoire rapide."

"Ceux qui enfreignent les dispositions de cet avis seront traités dans le strict respect de la loi par les organes de sécurité publique .... Si cela constitue un crime, ils feront l'objet d'une enquête conformément à la loi", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le centre financier est soumis à une pression énorme pour tenter de contenir la plus grande épidémie de COVID-19 en Chine depuis que le coronavirus a été découvert pour la première fois dans la ville de Wuhan, à quelque 800 km (500 miles) à l'ouest, fin 2019.

La police de Shanghai a également interdit les voitures sur les routes, à l'exception de celles qui participent au travail de prévention des épidémies ou qui transportent des personnes nécessitant un traitement médical d'urgence.

Ils ont également averti les résidents de plus en plus frustrés, dont des millions sont confinés chez eux et luttent pour s'approvisionner en fournitures quotidiennes, de ne pas diffuser de fausses informations ou de falsifier des laissez-passer routiers ou d'autres certificats d'autorisation.

Shanghai a signalé 25 141 nouveaux cas asymptomatiques de coronavirus pour mardi, contre 22 348 le jour précédent, et les cas symptomatiques sont également passés de 994 à 1 189, selon les autorités de la ville.

Les mesures COVID de Shanghai, qui reflètent la stricte approche "zéro COVID" de la Chine visant à éliminer les chaînes de transmission, ont eu des répercussions sur l'économie mondiale, les analystes avertissant qu'elles ne nuisaient pas seulement au tourisme et à l'hôtellerie, mais qu'elles avaient également un impact sur les chaînes d'approvisionnement dans tous les secteurs.

"Le verrouillage généralisé et le renforcement des restrictions "zéro COVID" dans plusieurs villes autour de Shanghai ont provoqué d'importantes perturbations de l'approvisionnement, les transports et la logistique étant soumis à de fortes pressions", a déclaré Jian Chang, économiste à la Barclays Bank, dans une obligation.

Au moins 11 entreprises taïwanaises, fabriquant principalement des pièces pour l'électronique, ont déclaré mercredi qu'elles suspendaient leur production en raison des perturbations causées par les contrôles COVID de la Chine.

Chang a déclaré que les pressions économiques et d'approvisionnement "ont probablement accéléré la transition vers une existence graduelle et prudente du zéro COVID".

Le groupe de médias Caixin a rapporté que Shanghai était l'une des huit villes impliquées dans un projet pilote lancé lundi pour abaisser les exigences de quarantaine centralisée de 14 à 10 jours, citant un plan gouvernemental exposé dans un document qui n'a pas été officiellement publié.

Les autorités compétentes n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter le rapport.