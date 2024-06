La fintech britannique Revolut cherche à obtenir une valorisation de plus de 40 milliards de dollars par le biais d'un projet de vente d'actions, ont déclaré des sources à Reuters, une valorisation qui la placerait au-dessus de la Deutsche Bank allemande et de la Barclays britannique.

Revolut n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Si elle est confirmée, cette valorisation confirmerait que la société fondée par Nikolay Storonsky en 2015 est la start-up la plus précieuse d'Europe et la distinguerait du reste du secteur de la fintech où les valorisations ont été comprimées.

Revolut tire ses revenus des paiements, des abonnements et des transactions d'actions et de crypto-monnaies effectuées par ses clients. Elle souhaite obtenir une licence bancaire britannique pour se développer dans de nouveaux domaines, mais attend toujours, plus de deux ans après en avoir fait la demande.

PLUS GRANDE QUE BARCLAYS ?

Revolut dépasserait Barclays et NatWest et se rapprocherait de Lloyds si elle obtenait une valorisation de plus de 40 milliards de dollars, selon les données du LSEG.

La fintech londonienne vaudrait environ quatre fois la valeur de la société britannique de transfert d'argent Wise.

Une telle valorisation représenterait un bond de plus de 20 % par rapport à sa valorisation de 33 milliards de dollars en 2021, que Revolut a obtenue en levant des fonds auprès d'investisseurs tels que le Vision Fund de Softbank et Tiger Global Management.

Un investisseur, Schroders, a réduit son évaluation de Revolut en 2022 avant de l'augmenter en 2023, selon les résultats annuels du fonds d'investissement Schroders qui détient des actions de Revolut. Plus généralement, les jeunes entreprises se sont tournées vers des opérations complexes pour éviter ce que l'on appelle les "down rounds", la hausse des taux d'intérêt ayant fait chuter les valorisations de l'époque de la pandémie.

Revolut a également fait l'objet d'un examen réglementaire concernant sa comptabilité interne depuis la levée de fonds de 2021.

L'année dernière, l'auditeur de Revolut Ltd, BDO LLP, n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les trois quarts des 636 millions de livres (765 millions de dollars) de revenus déclarés par Revolut dans ses comptes 2021, qui ont été longtemps retardés.

Ces comptes ont été approuvés après des mois de retard. Un porte-parole de Revolut a déclaré à l'époque que le chiffre d'affaires global de la banque "n'était pas remis en question" et que les problèmes soulevés par BDO avaient été "résolus en 2021".

DÉPÔTS

La base de dépôts des clients de Revolut reste minuscule par rapport aux grandes banques, qui utilisent les dépôts pour financer leurs vastes portefeuilles de prêts et d'hypothèques.

Les revenus de Revolut ont augmenté rapidement, atteignant le chiffre record de 1,1 milliard de dollars pour 2022.

Les moteurs de cette croissance ont changé.

En 2022 - les comptes de 2023 n'ont pas encore été publiés - les revenus ont été tirés par la croissance des revenus d'intérêts.

En 2021, lorsqu'elle a réalisé son premier bénéfice annuel, les revenus de Revolut ont été favorisés par l'essor des échanges de crypto-monnaies.

CLIENTS

Revolut, qui emploie environ 10 000 personnes, compte 40 millions de clients dans le monde, dont 9 millions au Royaume-Uni.

Ce chiffre est à comparer aux 27 millions de Lloyds et aux 19 millions de NatWest, bien que le revenu par client soit généralement beaucoup plus élevé dans les banques.