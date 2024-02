Barfresh Food Group, Inc. fabrique et distribue des boissons congelées prêtes à boire et à mélanger. Le portefeuille de produits de la société comprend des smoothies, des shakes et des frappes. Les packs de boissons de la société contiennent tous les ingrédients nécessaires à la préparation de la boisson, y compris la base (sorbet, yaourt glacé ou crème glacée), de vrais morceaux de fruits, des jus et de la glace - cinq onces d'eau sont ajoutées avant le mélange. Le smoothie en bouteille prêt à boire de la société, Twist & Go, est axé sur le programme national de repas scolaires, y compris le programme de petit-déjeuner scolaire, le programme national de repas scolaires et le programme "smart snacks in schools" (collations intelligentes dans les écoles). Le smoothie aux fruits sucrés et au yogourt crémeux de la société contient quatre onces de yogourt et une demi-tasse de jus de fruits et est disponible en trois saveurs différentes : fraise-banane, pêche et mangue-ananas. Le format en vrac Easy Vers de la société, qui contient tous les ingrédients nécessaires à la préparation de la boisson.

Secteur Boissons non alcoolisées