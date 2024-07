Barings Global Short Duration High Yield Fund est une société d'investissement à capital fixe. L'objectif d'investissement principal du fonds est de rechercher un niveau de revenu courant aussi élevé que le conseiller le juge compatible avec la préservation du capital. L'appréciation du capital est un objectif d'investissement secondaire. Il investira au moins 80 % de ses actifs gérés dans des obligations, des prêts et d'autres instruments productifs de revenus dont la notation est inférieure à "investment grade". Le fonds investit dans divers secteurs, notamment l'aérospatiale et la défense, l'automobile, les boissons, l'alimentation et le tabac, la radiodiffusion et le divertissement, les bâtiments et l'immobilier, le transport de marchandises, les produits chimiques, le plastique et le caoutchouc, les services commerciaux, les conteneurs, l'emballage et le verre, la fabrication diversifiée/conglomératrice, les services diversifiés/conglomérateurs, l'électronique, la finance, les produits forestiers et le papier, les soins de santé, l'éducation et la garde d'enfants, l'Internet, l'hébergement, les hôtels et les motels, etc. Barings LLC est le conseiller en investissement du Fonds.