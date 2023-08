Barings Participation Investors (le Trust) est une société d'investissement à capital fixe. L'objectif d'investissement du Trust est de maintenir un portefeuille de titres offrant un rendement courant et, le cas échéant, une opportunité de gains en capital. Les principaux investissements de la Fiducie sont des titres de créance à long terme privés, de qualité inférieure à celle d'un investissement, y compris des prêts bancaires et des titres de créance mezzanine. Ces titres placés directement peuvent, dans certains cas, être accompagnés d'éléments de capitaux propres tels que des actions ordinaires, des actions privilégiées, des bons de souscription, des droits de conversion ou d'autres éléments de capitaux propres. Le Trust achète les investissements, qui ne sont pas négociables publiquement, directement auprès de leurs émetteurs dans le cadre de transactions de placement privé. En outre, le Trust peut investir dans des titres de créance négociables (y compris des titres à haut rendement et/ou de première qualité) et des actions ordinaires négociables. Barings LLC agit en tant que conseiller en placement pour le Trust.