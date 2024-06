BARK, Inc. est une entreprise centrée sur le chien. La société est une marque omnicanale intégrée verticalement, au service des chiens dans deux catégories clés : les jouets et accessoires et les produits consommables. Tous ses produits sont conçus, développés et portent la marque BARK. Les produits de la société sont vendus directement aux consommateurs et par l'intermédiaire de son réseau de détaillants partenaires. Elle propose BarkBox et Super Chewer, qui sont des produits d'abonnement proposant des boîtes thématiques mensuelles de jouets et de friandises BARK, livrées directement au domicile du chien. Les clients ont la possibilité de s'abonner à ces produits sur une base mensuelle, semestrielle ou annuelle. L'entreprise offre aux clients des produits supplémentaires par le biais de l'ATB, ce qui lui permet de faire de la vente croisée avec l'ensemble de son portefeuille de produits, y compris les croquettes, les friandises, les compléments, les produits dentaires et plus encore. La catégorie des jouets comprend également les recettes provenant de la vente d'autres produits tels que les lits, les laisses, les vêtements et d'autres produits divers. La société propose également des boîtes Barkbox et Super Chewer.

Secteur Détaillants autres spécialités