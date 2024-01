Barkby Group plc est une société immobilière basée au Royaume-Uni qui se concentre sur la constitution et l'extension d'un portefeuille d'actifs conformes aux normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les segments de la société comprennent l'immobilier et les Barkby Pubs. Le segment Real Estate est engagé dans l'acquisition et le développement ultérieur de parcelles de terrain pour la revente. Le secteur Barkby Pubs fournit des pubs avec hébergement. L'activité Real Estate est spécialisée dans le développement de sites garantis par contrat dans le sud-est de l'Angleterre. Elle exploite également Barkby Pubs, neuf pubs situés dans les Cotswolds, l'Oxfordshire et le West Sussex. Les projets de la société comprennent Wellingborough, Northants, Maldon, Essex et Swindon, Wiltshire. Les filiales de la société comprennent Barkby Real Estate Limited, Barkby Real Estate Developments Limited, Workshop Trading (London) Limited, Centurian Automotive Limited et Barkby Pub Co Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds