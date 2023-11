(Alliance News) - Barkby Group PLC a déclaré mardi avoir achevé et entièrement loué son projet Roadside à Maldon, dans l'Essex.

L'investisseur basé à Abingdon, en Angleterre, dans l'immobilier routier et dans les sociétés de consommation et de sciences de la vie, a déclaré que le site, situé à côté du parc d'affaires Wycke Hill près de Maldon, a été acquis en octobre 2021 pour 2,2 millions de livres sterling. Il a noté que 1 500 nouveaux logements sont actuellement en cours de construction à Maldon, à proximité du site.

La société a déclaré que le site dispose d'un espace locatif de 14 200 pieds carrés, qui sera occupé par plusieurs entreprises, dont Costa Coffee et Formula One Autocentres, et générera un revenu locatif total de 280 000 livres sterling par an.

Elle a déclaré que les locataires répondent à ses "critères d'occupation exigeants" en raison de leurs "solides fondements structurels, de leurs marques et de leurs engagements".

La société a indiqué qu'elle se concentrait désormais sur l'achèvement de deux autres projets à Swindon et à Spalding.

Le président Charles Dickinson a déclaré : "L'achèvement pratique de notre deuxième projet, situé à Maldon, est une nouvelle étape importante dans la mise en ?uvre de notre stratégie Roadside Real Estate et EV.

"Après avoir récemment annoncé la création d'une coentreprise avec Meadow Partners LLP, qui a l'intention de créer un portefeuille moderne d'immobilier routier d'une valeur de plus de 250 millions de livres sterling, nous disposons désormais du capital et de l'envergure nécessaires pour faire avancer notre stratégie à un rythme soutenu.

"Nous restons concentrés sur la construction de notre portefeuille en identifiant et en acquérant des sites de haute qualité où nous pouvons répondre aux exigences et aux demandes des communautés locales et des entreprises en offrant un mélange de Drive Thru, Foodvenience, Local Logistics et Trade Counter Business, ainsi que des installations de recharge pour véhicules électriques."

Les actions de Barkby ont augmenté de 8,3 % à 6,50 pence chacune mardi matin à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.