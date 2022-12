Barkby fait plus que doubler sa facilité d'emprunt existante alors que sa perte annuelle se creuse

(Alliance News) - Barkby Group PLC a déclaré vendredi que sa perte avant impôts s'est creusée au cours de son dernier exercice financier, et qu'elle a accepté de refinancer sa facilité de crédit existante de 5,0 millions de livres sterling.

Barkby est une société basée à Abingdon, en Angleterre, qui exerce ses activités dans les secteurs de l'immobilier, de la consommation, de l'hôtellerie et des sciences de la vie.

La société a déclaré une perte avant impôts de 9,6 millions de livres sterling pour l'année qui s'est terminée le 2 juillet, ce qui représente une augmentation par rapport à une perte de 4,4 millions de livres sterling l'année précédente. La perte avant impôts des activités poursuivies de Barkby s'est élargie à 5,6 millions de GBP, contre une perte de 2,5 millions de GBP l'année précédente.

Les activités d'investissement de Barkby, comprenant le torréfacteur Workshop Coffee, le concessionnaire de voitures d'occasion Centurian Automotive et Cambridge Sleep Sciences qui est un fabricant d'appareils SleepHub, ont généré une perte de 3,9 millions de GBP au cours de l'exercice 2022.

Barkby est en train de céder ces sociétés d'investissement, et prévoit que cette opération sera terminée en 2023. La société a déclaré qu'elle prévoit de se concentrer sur l'immobilier et les pubs à l'avenir.

Entre-temps, le chiffre d'affaires a bondi à 10,3 millions de livres sterling, contre 2,8 millions de livres sterling, et cela inclut une hausse de 82 % du chiffre d'affaires de la société de pubs de Barkby, qui est passé de 3,3 millions de livres sterling l'année précédente à 6 millions de livres sterling.

Pour ce qui est de l'avenir, Barkby a déclaré qu'elle prévoyait de "développer de manière significative" son activité ciblée de propriété commerciale en bord de route, et qu'elle était en négociation sur un certain nombre de nouveaux développements et investissements en bord de route. La société a pour objectif de faire passer son pipeline en cours à 200 millions de GBP.

Barkby a ajouté qu'elle a refinancé sa facilité de crédit existante à 12 millions de livres sterling, contre 5 millions de livres sterling, avec Tarncourt Properties Ltd, afin de fournir une marge de liquidité supplémentaire. La date d'expiration est prolongée de juin 2023 à juin 2024.

Le groupe disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 33 000 GBP à la fin de l'exercice 2022, contre 84 000 GBP un an auparavant.

L'accord révisé de Barkby a été changé de Tarncourt Investments LLP à Tarncourt Properties Ltd, qui sont tous deux des filiales à part entière de Tarncourt Group Holdings LLP. Barkby n'a pas dit pourquoi ce changement a eu lieu.

Les actions de Barkby étaient en baisse de 3,4 % à 8,21 pence vendredi matin à Londres.

Par Jaskeet Briah, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.