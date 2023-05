Barkby salue la forte demande pour les sites en bord de route après l'achèvement de son premier actif

(Alliance News) - Barkby Group PLC a célébré mercredi l'achèvement de son premier actif en bordure de route, soulignant l'importance du développement des commerces en bordure de route face aux centres urbains "vidés".

La société de développement et d'investissement de l'immobilier commercial a déclaré que le développement, Wellingborough, a atteint l'achèvement pratique et a été entièrement loué. Wellingborough se trouve sur Dennington Road et est relié aux communautés locales de Northampton et de Kettering en Angleterre.

Le site a été acheté en janvier 2021 pour 540 000 GBP et a été pré-loué à 90 % avant les travaux de construction par Barkby. Il dispose d'une surface locative totale de 14 100 pieds carrés et est actuellement occupé par Greggs PLC, Formula One Autocentres, City Plumbing Supplies et une succursale de Brewers Decorator Centre, produisant un revenu locatif total de 237 000 livres sterling par an.

Wellingborough est le premier projet réalisé par Barkby dans le cadre de sa stratégie en matière d'immobilier routier et de véhicules électriques. L'entreprise est en train de céder ses investissements dans Cambridge Sleep Sciences et a l'intention de constituer un portefeuille d'actifs axés sur la fourniture de services essentiels aux communautés locales.

"Le déclin des centres-villes et les politiques de transport prohibitives sont en train de vider les centres urbains du Royaume-Uni. Les projets de commerces de proximité comme Wellingborough permettent aux consommateurs d'acheter facilement une gamme de biens et de services essentiels avec un parking gratuit et pratique", a déclaré Charles Dickson, président exécutif.

"Les occupants sont confrontés à des coûts de location comparativement plus bas que dans les centres-villes et nous constatons une forte demande pour ces sites, en particulier de la part des locataires de Drive Thru, de Foodvenience, de Trade Counter et de Local Logistics".

Pour ce qui est de l'avenir, Barkby s'attend à ce que son projet routier à Maldon soit achevé dans les six prochaines semaines.

Les actions de Barkby Group étaient en hausse de 1,5 % à 3,45 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.