LES GAGNANTS ET LES PERDANTS DE L'AIM : Barkby monte en flèche grâce à un contrat avec Cambridge Sleep Science

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

Barkby Group PLC, en hausse de 77% à 5,86 pence, fourchette de 12 mois 3,2p-12p. La société de développement et d'investissement dans l'immobilier commercial indique que sa filiale, Cambridge Sleep Sciences, a accordé une licence mondiale de cinq ans à Sleep Sense International pour la fabrication d'un oreiller intelligent, qui utilise la plateforme SleepEnginge de CSS. L'accord devrait générer des redevances de 1,3 million de livres sterling la première année, et de 3 millions de livres sterling la deuxième année. Les paiements ultérieurs seront décidés en novembre prochain. SleepEngine est une technologie audio qui "aide à réapprendre au cerveau à retrouver des habitudes de sommeil saines et naturelles", explique M. Barkby.

Croma Security Solutions Group PLC, en hausse de 16% à 55p, fourchette de 12 mois 45,6p-69,88p. Le fournisseur de services de sécurité accepte conditionnellement de décrocher sa filiale Vigilant Security Ltd à M&W Security Ltd pour 6,5 millions de livres sterling, plus les soldes inter-compagnies de 1,1 million de livres sterling remboursables à Croma. Cette vente s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Croma visant à se concentrer sur ses activités de serrurerie et de systèmes de sécurité, qui génèrent des marges plus élevées. Vigilant est rachetée par deux anciens directeurs de la société, qui s'étaient retirés en décembre dernier pour préparer une offre. Le prix de vente représente une prime de 92 % par rapport à la capitalisation boursière de Croma, qui s'élevait à 7,1 millions de livres sterling vendredi. "Les fonds provenant de la vente nous permettront d'accélérer notre capacité à développer nos activités dans le domaine des serrures et des systèmes grâce au déploiement de nos centres de sécurité modernes", déclare le PDG Roberto Fiorentino, qui ajoute que l'entreprise a continué à bien se comporter au cours de son second semestre qui se termine ce mois-ci.

AIM - PERDANTS

FireAngel Safety Technology Group PLC, baisse de 32% à 4,6 pence, fourchette de 12 mois 4,6 pence-14 pence. Le développeur et fournisseur de produits de sécurité domestique fait le point sur une série de sujets, y compris une offre ouverte d'actions avec une décote de 27% par rapport au cours de clôture de lundi. Elle proposera 120,7 millions d'actions à 5,05 pence chacune pour lever 6,1 millions de livres sterling. John Conoley, ancien président exécutif, a démissionné de son poste d'administrateur de la société avec effet immédiat lundi. Il sera remplacé par Neil Radley, ancien PDG d'Universe Group PLC, en tant que PDG, et par Andrew Blazye, ancien président exécutif d'Universe, en tant que président non exécutif, tous deux à partir de mercredi. En outre, la perte avant impôts en 2022 s'est creusée pour atteindre 6,1 millions de livres sterling, contre 3,7 millions de livres sterling en 2021, alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 32 %, passant de 43,5 millions de livres sterling à 57,5 millions de livres sterling.

