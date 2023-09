Barkby Group PLC, anciennement The Barkby Group PLC, est une société basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans le développement immobilier, les entreprises de consommation et d'hospitalité et les sciences de la vie. Ses secteurs d'activité sont l'immobilier, la consommation et l'hôtellerie, et les sciences de la vie. Le secteur immobilier est engagé dans l'acquisition et le développement ultérieur de parcelles de terrain destinées à la revente. Le secteur de la consommation et de l'hôtellerie comprend Barkby Pubs (pubs avec hébergement), Workshop Coffee (cafés et vente de café et d'équipements associés) et Centurian Automotive (vente de voitures d'occasion et services associés). Le segment des sciences de la vie comprend le développement du produit "sleep hub".

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds