Barksdale Resources Corp. est une société d'exploration de métaux de base. La société se concentre sur l'acquisition, l'exploration et l'avancement de projets potentiels de métaux de base en Amérique du Nord. Elle fait avancer les projets de cuivre-zinc-plomb-argent Sunnyside et de cuivre San Antonio, tous deux situés dans le district minier de Patagonia au sud de l'Arizona, ainsi que le projet de cuivre-or San Javier au centre de Sonora, au Mexique. Ses autres projets comprennent le projet Four Metals, le projet d'exploration de cuivre-molybdène porphyrique Goat Canyon et le projet Canelo. Le projet Sunnyside se trouve dans les montagnes de Patagonie, dans le sud de l'Arizona. Le projet s'étend sur environ 21 kilomètres carrés. Le projet San Antonio a une superficie d'environ 25,5 kilomètres carrés. Le projet Four Metals est une propriété d'environ 760 acres. Le projet Goat Canyon est situé à environ 10 kilomètres au nord-ouest de son projet Sunnyside dans le comté de Santa Cruz, en Arizona. Le projet Canelo se compose d'environ 433 concessions minières fédérales qui couvrent 8 700 acres.

Secteur Sociétés minières intégrées