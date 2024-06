Barnes Group Inc. se concentre sur les capacités de fabrication et l'ingénierie pour développer des processus avancés, des solutions d'automatisation et des technologies appliquées pour des industries allant de l'aérospatiale aux soins médicaux et personnels, en passant par la mobilité et l'emballage. La société opère à travers deux segments : Aérospatiale et Industriel. Le secteur aérospatial comprend la fabrication d'équipements d'origine (OEM) et le marché secondaire, qui comprend les services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) ainsi que la fabrication et la livraison de pièces détachées pour le marché secondaire de l'aérospatiale. Le segment industriel est un fournisseur mondial de composants, produits et systèmes de précision de haute technicité pour des applications critiques, au service d'une clientèle diversifiée sur des marchés finaux tels que l'équipement industriel, l'automatisation, les soins personnels, l'emballage, l'électronique, la mobilité et les appareils médicaux. Le segment industriel comprend les unités commerciales Molding Solutions, Automation et Motion Control Solutions (MCS).

Secteur Machines et équipements industriels