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BARNES GROUP INC.

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  Rapport
Temps réel estimé Cboe BZX  -  17:32:09 05/06/2023
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17:24Barnes va acquérir MB Aerospace
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Barnes va acquérir MB Aerospace

05/06/2023 | 17:24
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Barnes Group Inc :

* BARNES VA ACQUÉRIR MB AEROSPACE

* BARNES GROUP INC - PROPOSITION DE TRANSACTION POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE D'ENVIRON 740 MILLIONS DE DOLLARS

* BARNES GROUP INC - ANTICIPE UNE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES, DE LA MARGE D'EXPLOITATION AJUSTÉE ET DE L'AUGMENTATION DU BPA AJUSTÉ EN 2024 SUITE À LA TRANSACTION

* BARNES GROUP INC - BARNES PRÉVOIT DE FINANCER LA TRANSACTION AVEC DES LIQUIDITÉS DISPONIBLES ET UN FINANCEMENT D'ACQUISITION SUPPLÉMENTAIRE

* BARNES GROUP INC - APRES LA CLOTURE DE L'OPERATION, MB AEROSPACE DEVIENDRA UNE PARTIE DE BARNES AEROSPACE Texte source pour Eikon : Autres informations sur l'entreprise :


© Zonebourse avec Reuters 2023
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Données financières
CA 2023 1 356 M - 1 264 M
Résultat net 2023 89,8 M - 83,7 M
Dette nette 2023 432 M - 402 M
PER 2023 23,8x
Rendement 2023 1,54%
Capitalisation 2 109 M 2 109 M 1 966 M
VE / CA 2023 1,87x
VE / CA 2024 1,69x
Nbr Employés 5 200
Flottant 74,5%
Graphique BARNES GROUP INC.
Durée : Période :
Barnes Group Inc. : Graphique analyse technique Barnes Group Inc. | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BARNES GROUP INC.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 4
Dernier Cours de Clôture 41,67 $
Objectif de cours Moyen 42,00 $
Ecart / Objectif Moyen 0,79%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Thomas J. Hook President, Chief Executive Officer & Director
Julie K. Streich Chief Financial Officer & Senior Vice President
Thomas O. Barnes Chairman
Mylle H. Mangum Lead Independent Director
JoAnna L. Sohovich Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
BARNES GROUP INC.2.01%2 109
ATLAS COPCO AB29.81%68 964
PARKER-HANNIFIN CORPORATION17.09%43 714
FANUC CORPORATION21.23%32 582
INGERSOLL RAND INC.17.44%24 821
FORTIVE CORPORATION4.70%23 783
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