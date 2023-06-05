Barnes Group Inc :
* BARNES VA ACQUÉRIR MB AEROSPACE
* BARNES GROUP INC - PROPOSITION DE TRANSACTION POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE D'ENVIRON 740 MILLIONS DE DOLLARS
* BARNES GROUP INC - ANTICIPE UNE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES, DE LA MARGE D'EXPLOITATION AJUSTÉE ET DE L'AUGMENTATION DU BPA AJUSTÉ EN 2024 SUITE À LA TRANSACTION
* BARNES GROUP INC - BARNES PRÉVOIT DE FINANCER LA TRANSACTION AVEC DES LIQUIDITÉS DISPONIBLES ET UN FINANCEMENT D'ACQUISITION SUPPLÉMENTAIRE
* BARNES GROUP INC - APRES LA CLOTURE DE L'OPERATION, MB AEROSPACE DEVIENDRA UNE PARTIE DE BARNES AEROSPACE Texte source pour Eikon : Autres informations sur l'entreprise :