Barnes Group Inc. est un fournisseur de produits hautement techniques, de technologies industrielles différenciées et de solutions, qui dessert une gamme de marchés finaux et de clients. Les produits et services spécialisés de la société sont utilisés dans des applications de grande envergure, notamment les soins de santé, l'automatisation, l'emballage, l'aérospatiale, la mobilité et la fabrication. La société exerce ses activités par le biais de deux secteurs : Industriel et Aérospatial. Le secteur Industriel est un fournisseur de composants, de produits et de systèmes de précision de haute technicité pour des applications critiques, et sert une clientèle diversifiée dans des marchés finaux tels que la mobilité, l'équipement industriel, l'automatisation, les soins personnels, l'emballage, l'électronique et les appareils médicaux. Le segment Aéronautique comprend l'activité de fabrication d'équipements d'origine (OEM) et l'activité de marché secondaire, qui comprend les services de maintenance, de réparation et de révision (MRO), ainsi que la fabrication et la livraison de pièces de rechange pour l'aéronautique.

Secteur Machines et équipements industriels