Barnes & Noble Education, Inc. est un opérateur contractuel de librairies physiques et virtuelles pour les campus des collèges et universités et les institutions K-12 à travers les États-Unis. La société est également un grossiste en manuels scolaires, un fournisseur de matériel et de logiciels de gestion des stocks et un fournisseur de solutions éducatives numériques. Les secteurs de la société comprennent la vente au détail et la vente en gros. Le secteur de la vente au détail exploite 1 366 librairies de collèges, d'universités et d'écoles primaires et secondaires, dont 774 librairies physiques et 592 librairies virtuelles. Le secteur de la vente en gros centralise l'approvisionnement, la vente et la distribution de manuels scolaires neufs et d'occasion à environ 3 000 librairies physiques, y compris les 774 librairies physiques du secteur de la vente au détail, et approvisionne ses 592 librairies virtuelles en manuels scolaires neufs et d'occasion. En outre, le secteur de la vente en gros vend du matériel et une suite d'applications logicielles qui fournissent des solutions de gestion des stocks et des points de vente à environ 340 librairies universitaires.

Secteur Détaillants autres spécialités