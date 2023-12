Barnwell Industries, Inc. exerce trois activités : l'acquisition, le développement, la production et la vente de pétrole et de gaz naturel au Canada et en Oklahoma ; l'investissement dans des intérêts fonciers à Hawaï ; et le forage de puits ainsi que l'installation et la réparation de systèmes de pompage d'eau à Hawaï. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Pétrole et gaz naturel, Investissements fonciers et Forage à façon. Le secteur du pétrole et du gaz naturel est engagé dans le développement, la production, l'acquisition et la vente de pétrole et de gaz naturel au Canada et en Oklahoma. Ses investissements dans des propriétés pétrolières et gazières sont situés en Alberta, au Canada et en Oklahoma. Le secteur des investissements fonciers a le droit de recevoir des paiements résiduels conditionnels de la part des entités qui ont acheté les intérêts fonciers de la société dans le cadre de contrats conclus au cours des années précédentes. Le segment "Contract Drilling" fournit des services de forage de puits et d'installation et de réparation de systèmes de pompage d'eau à Hawaï.