Baron Oil Plc est une société indépendante d'exploration pétrolière et gazière basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans l'exploration, le développement et la production de réserves de pétrole et de gaz, ainsi que dans d'autres activités connexes. Ses secteurs géographiques comprennent le Royaume-Uni, l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est. Les projets de la société comprennent le Timor-Leste Tl-S0-19-16 PSC (Chuditch PSC) et le Royaume-Uni (UK) Offshore UKCS P2478. Le PSC de Chuditch est situé à environ 185 kilomètres au sud du Timor-Leste, à 100 kilomètres à l'est du champ en production de Bayu-Undan et à 50 kilomètres au sud du développement potentiel de Greater Sunrise. Il couvre une superficie d'environ 3 571 kilomètres carrés, par des profondeurs d'eau de 50 à 100 mètres. La licence UKCS P2478 est située dans l'Inner Moray Firth et contient le prospect Dunrobin, qui consiste en un grand bloc de failles rotatives peu profondes. Ses filiales comprennent Gold Oil Peru S.A.C et SundaGas (Timor-Leste Sahul) Pte. Ltd.