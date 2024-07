Baron Oil Plc est une société d'exploration et d'évaluation du pétrole et du gaz qui se concentre sur des actifs en Asie du Sud-Est et au Royaume-Uni. La société détient des terrains d'exploration au Royaume-Uni et au Timor-Leste. Les projets de la société comprennent le Timor-Leste TL-S0-19-16 PSC (Chuditch PSC) et la licence offshore britannique P2478 (Dunrobin). Le PSC de Chuditch est situé à environ 185 kilomètres (km) au sud du Timor-Leste, à 100 km à l'est du champ producteur de Bayu-Undan, à 50 km au sud du développement potentiel de Greater Sunrise et couvre environ 3 571 kilomètres carrés dans des profondeurs d'eau de 50 à 100 mètres. Elle détient une participation directe de 75 % et exploite le PSC de Chuditch par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, SundaGas Banda Unipessoal Lda. Le projet Dunrobin couvre les blocs 12/27c, 17/5, 18/1 et 18/2 dans la région de l'Inner Moray Firth en mer du Nord et contient les gisements Dunrobin et Golspie. Ses filiales comprennent SundaGas (Timor-Leste Sahul) Pty. Ltd et Gold Oil Peru S.A.C.