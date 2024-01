Baronsmead Second Venture Trust plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni dont l'objectif est d'obtenir des rendements à long terme pour les investisseurs privés, y compris des dividendes non imposables. La société investit principalement dans un portefeuille d'entreprises britanniques en croissance, qu'elles soient non cotées ou négociées sur le marché des investissements alternatifs (AIM). Elle propose une gamme de fonds, d'investissements directs et d'opportunités d'investissement sur mesure, y compris le co-investissement. Il investit dans une gamme de titres comprenant, sans s'y limiter, des actions ordinaires et préférentielles, des actions de prêt, des titres convertibles et des investissements non qualifiés autorisés, ainsi que des liquidités. Les investissements non cotés sont généralement structurés comme une combinaison d'actions ordinaires et de titres de créance ou d'actions privilégiées, tandis que les investissements négociés sur l'AIM sont détenus sous forme d'actions ordinaires. Il investit dans une série de secteurs, notamment la technologie, les services aux entreprises, les marchés de consommation, les soins de santé et l'éducation. Son gestionnaire d'investissement est Gresham House Asset Management Ltd.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds