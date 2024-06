(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

SIMEC Atlantis Energy Ltd - développeur de projets d'énergie durable - Soumet une demande pour un projet de système de stockage d'énergie par batterie pouvant atteindre 300 mégawatts en Ecosse. "Le projet, appelé "Mey BESS", sera situé à l'intérieur des terres, à 5,5 km au sud-ouest du projet marémoteur MeyGen de SAE, à 0,5 km au sud-est du village de Mey dans le comté de Caithness et à côté du projet de sous-station de 132kV de SSE Gills Bay qui a été approuvé", ajoute le communiqué.

----------

Vinanz Ltd - entreprise de crypto-monnaies et mineur de bitcoins - cherche à développer ses activités de minage de bitcoins dans l'Iowa, aux États-Unis. Commande de 40 mineurs SJ19 Pro+ supplémentaires. "Les mineurs devraient être installés dans l'Iowa dans les semaines à venir. Une fois connecté, le hashrate de notre cluster bitcoin de l'Iowa devrait augmenter à environ 7,2 Petahash/seconde", ajoute le site.

----------

Newbury Racecourse PLC - Site sportif et événementiel dans le Berkshire, Angleterre - Déclare qu'il n'y aura pas de dividende pour 2023 "à la lumière d'un investissement continu significatif dans les installations et les prix". "Notre engagement à améliorer les installations de l'hippodrome s'est poursuivi en 2023 avec un investissement conjoint de 1,6 million de livres sterling, avec notre opérateur de restauration Levy Restaurants, dans le restaurant Hennessy, ainsi que d'autres améliorations de l'infrastructure de la tribune Hampshire. Cet investissement a été réalisé malgré un environnement de courses très difficile, tant à Newbury que dans le reste du Royaume-Uni, mais nous croyons en l'importance de fournir des installations de haute qualité à tous nos spectateurs", déclare Dominic Burke, président du conseil d'administration de l'hippodrome. Elle investit également environ 500 000 GBP pour moderniser son système d'irrigation. Il achète "un lac sur un terrain adjacent au début de la ligne droite du mile, dans le cadre d'un futur plan d'approvisionnement en eau". Burke ajoute : "En dehors de l'hippodrome lui-même, nous avons augmenté la capacité de notre crèche en investissant 1,1 million de livres sterling dans une extension afin d'améliorer les installations fournies par cette activité importante."

----------

Global Connectivity PLC - fournisseur de services à large bande dans les zones rurales du Royaume-Uni, basé sur l'île de Man et anciennement connu sous le nom de Rural Broadband Solutions PLC - annonce un nouvel investissement de 18 millions de livres sterling dans Voneus Ltd, par les actionnaires et les prêteurs de l'entreprise investie. Global Connectivity a investi dans Voneus par l'intermédiaire de son investissement dans Rural Broadband Solutions Holdings Ltd. "Ce dernier investissement dans Voneus fait passer la participation de RBSHL de 38 % à 41 %. Global Connectivity PLC détient une participation de 15 % dans les actions ordinaires de RBSHL", ajoute Global Connectivity.

----------

Uru Metals Ltd - Développeur du projet de nickel Zebedelia en Afrique du Sud - Déclare que la date d'échéance du prêt convertible de Boothbay Absolute Return Strategies LP a été repoussée à la fin du mois de décembre. "A ce jour, le montant total avancé par Boothbay Absolute Return Strategies LP à la société s'élève à 500 000 USD", indique Uru.

----------

Jangada Mines PLC - société de développement des ressources naturelles avec des intérêts au Brésil - La perte avant impôt en 2023 s'élargit à 1,0 million USD contre 936 000 USD. Pas de revenus, inchangés par rapport à l'année précédente.

----------

Empire Metals Ltd - société d'exploration et de développement des ressources, qui se concentre sur le projet de titane Pitfield en Australie occidentale - La perte avant impôts en 2023 passe à 2,8 millions de GBP, contre 1,2 million de GBP en 2022. Aucun revenu n'est déclaré, comme l'année précédente. Les frais d'administration passent de 1,0 million de GBP à 2,3 millions de GBP. Le directeur général, Shaun Bunn, a déclaré : " Empire est en voie de réaliser un projet de titane d'importance mondiale à la suite de notre découverte initiale à Pitfield il y a tout juste 12 mois. Le rythme de travail observé tout au long de 2023 et jusqu'en 2024 témoigne de l'enthousiasme ressenti par l'équipe technique et le conseil d'administration, qui ont mené des activités d'exploration systématiques et des campagnes de forage intensives pour s'assurer que notre calendrier ambitieux est respecté. De nombreux membres de l'équipe se sont fait l'écho de sentiments similaires aux miens, à savoir que Pitfield est une découverte unique dans une vie. Dans cette optique, ce fut un privilège de commencer à constituer une équipe de projet très talentueuse pour soutenir le développement et l'éventuelle production commerciale de Pitfield".

----------

Baronsmead Venture Trust PLC et Baronsmead Second Venture Trust PLC - sociétés de capital-risque - La valeur nette d'inventaire par action de Baronsmead Venture Trust au 31 mars, à la fin du semestre, s'élève à 55,1 pence, soit une hausse de 4,2 % par rapport à 52,9 pence au début du mois d'octobre. Le dividende intérimaire reste inchangé à 1,75 pence par action. La valeur nette d'inventaire par action du Baronsmead Second Venture Trust augmente de 3,6 %, passant de 55,6 pence à 57,7 pence par action. Le dividende intérimaire s'élève à 1,75 pence par action, en baisse par rapport aux 2,25 pence de l'année précédente.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.