Barramundi Limited a publié ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2023. Pour l'ensemble de l'exercice, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 43,58 millions NZD, contre un chiffre d'affaires négatif de 32,63 millions NZD il y a un an. Le bénéfice net s'est élevé à 38,33 millions NZD, contre une perte nette de 34,65 millions NZD un an plus tôt.

Le bénéfice de base par action des activités poursuivies a été de 0,1415 NZD, contre une perte de base par action des activités poursuivies de 0,1399 NZD un an plus tôt. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies était de 0,1415 NZD, contre une perte diluée par action des activités poursuivies de 0,1399 NZD il y a un an.