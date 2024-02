Barramundi Limited est une société d'investissement basée en Nouvelle-Zélande qui investit dans des entreprises australiennes en pleine croissance. Les objectifs d'investissement de la société sont d'atteindre un taux de rendement réel élevé, comprenant à la fois des revenus et une croissance du capital, dans le cadre de paramètres de risque acceptables pour les administrateurs ; et de fournir un accès à un portefeuille diversifié d'actions australiennes de qualité et de croissance par le biais d'un seul véhicule d'investissement fiscalement avantageux. Il offre aux investisseurs l'accès à un portefeuille géré avec une exposition diversifiée au marché des actions australien. Il peut investir dans des sociétés cotées à l'Australian Securities Exchange ou dans des sociétés non cotées. Elle investit dans des sociétés australiennes en croissance et son portefeuille contient entre 25 et 35 actions. La société investit dans divers secteurs, notamment les matériaux, les produits industriels, les biens de consommation de base, les produits financiers, les soins de santé, les technologies de l'information, les services de communication, les liquidités et les produits dérivés, ainsi que les produits de consommation discrétionnaire. Le gestionnaire d'investissement de la société est Fisher Funds Management Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds