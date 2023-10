(Alliance News) - Barratt Developments PLC a présenté mercredi une mise à jour commerciale avant son assemblée générale annuelle, soulignant les difficultés liées aux prêts hypothécaires pour les acheteurs potentiels.

Le constructeur de maisons basé dans le Leicestershire, en Angleterre, a déclaré qu'entre le 1er juillet et le 8 octobre, il avait réalisé des transactions conformes à ses propres attentes.

Le directeur général, David Thomas, a déclaré : "L'environnement commercial reste difficile : "L'environnement commercial reste difficile, les acheteurs potentiels étant toujours confrontés à des problèmes d'hypothèque. Dans ce contexte, nous nous concentrons sur l'augmentation des revenus tout en continuant à gérer l'activité de construction et à contrôler soigneusement notre base de coûts. Comme toujours, nous restons à la pointe du secteur en construisant pour nos clients des logements de haute qualité, économes en énergie et durables."

Les réservations privées nettes par semaine moyenne ont été de 169, soit 10 % de moins que les 188 de l'année précédente. La société a maintenant 60 % de ventes à terme concernant ses achèvements de maisons privées en propriété exclusive pour l'exercice 2024 se terminant le 30 juin, en baisse par rapport aux 70 % de l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, Barratt a déclaré que les perspectives restaient incertaines en raison de la tarification des prêts hypothécaires qui, selon elle, était essentielle à la santé à long terme du marché immobilier britannique. Il a déclaré qu'il continuait à s'attendre à livrer entre 13 250 et 14 250 logements pour l'exercice 2024, soit une baisse d'au moins 17% par rapport à 17 206 pour l'exercice 2023.

"Alors que nous nous attendons à ce que le contexte reste difficile au cours des prochains mois, nous sommes une entreprise résiliente avec un bilan solide et une équipe de direction très expérimentée. Nous restons déterminés à construire les communautés dans lesquelles nos clients veulent vivre - en livrant des maisons durables et de haute qualité à des prix compétitifs pour aider à résoudre la crise du logement dans le pays et stimuler une croissance durable à long terme pour notre entreprise", a déclaré la société.

Barratt publiera ses résultats semestriels le 7 février.

Les actions de Barratt étaient en baisse de 2,2 % à 414,40 pence chacune mercredi matin à Londres.

