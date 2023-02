Barratt Developments réduit son dividende malgré une croissance intérimaire

(Alliance News) - Barratt Developments PLC a annoncé mercredi une croissance intermédiaire à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de son bénéfice, mais a mis en garde contre une baisse des taux de réservation au début de 2023 en raison d'une demande "provisoire".

Pour le semestre qui s'est terminé le 31 décembre, le constructeur de maisons basé dans le Leicestershire a déclaré que le chiffre d'affaires a augmenté de 24% en glissement annuel, passant de 2,25 milliards de GBP à 2,78 milliards de GBP. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 16 %, passant de 432,6 millions de GBP à 501,5 millions de GBP, malgré une détérioration de la marge d'exploitation, qui est passée de 19,3 % à 17,8 %.

Le nombre total de maisons achevées a augmenté de 6,9 % pour atteindre 8 626 contre 8 067 un an plus tôt. Barratt a déclaré que le bon semestre était dû à son carnet de commandes " significatif " à la fin du mois de juin de l'année dernière.

Cependant, elle a constaté une baisse des taux de réservation pour les ventes futures du nouvel exercice, notamment au deuxième trimestre.

Barratt a déclaré que les réservations privées nettes par point de vente actif et par semaine étaient de 0,49 en janvier, soit une baisse de 46% par rapport aux 0,90 de la période comparative de l'année dernière. Cela reflète la demande plus "hésitante observée au cours de l'année civile jusqu'à présent", a-t-elle expliqué.

Les ventes à terme au 29 janvier étaient de 10 854 logements pour une valeur de 2,67 milliards GBP. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 15 736 logements de l'année dernière, d'une valeur de 4,12 milliards GBP.

"Bien que nous ayons constaté quelques signes précoces d'amélioration des transactions courantes en janvier, nous devrons constater une dynamique continue au cours des prochains mois avant de pouvoir être sûrs que ces conditions commerciales difficiles s'atténuent", a déclaré David Thomas, directeur général de Barratt.

Le constructeur de maisons a réduit son dividende intérimaire à 10,2 pence par action, soit une baisse de 8,9 % par rapport aux 11,2 pence de l'année précédente. Il a déclaré que le paiement était conforme à la réduction prévue de la couverture du dividende à 2,0 fois pour l'ensemble de l'année, contre 2,25 fois au premier semestre de l'exercice 2022.

Elle a ajouté que son programme de rachat redémarrera après l'annonce des résultats intermédiaires de mercredi.

En ce qui concerne l'avenir, Barratt a déclaré que le second semestre de l'exercice 2023 reste incertain et que l'activité de réservation en février et mars déterminera si d'autres actions planifiées seront nécessaires, mais a ajouté que les réservations ont montré une modeste augmentation depuis le début de janvier, aidées par "l'atténuation des attentes concernant les taux d'intérêt futurs et les coûts énergétiques, ainsi que l'introduction de taux hypothécaires plus compétitifs".

Elle s'attend à ce que le nombre total de logements achevés se situe entre 16 500 et 17 000 au cours de l'exercice financier se terminant le 30 juin.

Les actions étaient en hausse de 0,5% à 462,60 pence chacune mercredi matin à Londres.

