(Alliance News) - Barratt Developments PLC a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que le bénéfice avant impôt ajusté pour l'exercice financier qui vient de s'achever soit "légèrement" supérieur aux prévisions précédentes, mais a réduit les attentes concernant les ventes de logements pour l'année à venir.

Le directeur général David Thomas a déclaré qu'il s'agissait d'une "solide performance opérationnelle", dans une "nouvelle année d'incertitude économique et politique".

Les actions du constructeur de maisons ont baissé de 3,0 % à 476,34 pence à Londres tôt mercredi. L'indice FTSE 100 était en hausse de 0,3 %.

Barratt Developments, basé dans le Leicestershire, en Angleterre, a déclaré que le nombre total de logements achevés se situait dans le haut de la fourchette des prévisions pour l'exercice 2024, à 14 004, soit une baisse de 19 % par rapport aux 17 206 de l'année précédente.

Le bénéfice avant impôt ajusté pour l'exercice au 30 juin devrait être légèrement supérieur aux attentes précédentes.

Mais Barratt s'attend à ce que les achèvements de maisons chutent à nouveau au cours de l'exercice à venir, dans une fourchette de 13 000 à 13 500. En février, Barratt prévoyait des achèvements entre 13 500 et 14 000 pour l'exercice 2025.

Néanmoins, le PDG est d'humeur optimiste.

"Nous disposons d'une trésorerie nette importante, d'un bilan bien capitalisé et d'une solide position de vente à terme, ce qui nous permet d'aborder [l'exercice 2025] avec confiance", a déclaré M. Thomas.

Les réservations privées nettes par point de vente actif et par semaine au cours de l'exercice qui s'est achevé le 30 juin sont passées de 0,55 il y a un an à 0,58.

Le total des ventes à terme au 30 juin, soit 7 239 logements, était en baisse par rapport aux 8 995 logements de l'année précédente, pour une valeur de 1,91 milliard de livres sterling, conformément aux attentes, mais en baisse par rapport aux 2,22 milliards de livres sterling de l'année précédente.

L'activité d'achat pour la première fois s'est stabilisée, a déclaré la société, et la demande des propriétaires existants est restée stable.

L'inflation des coûts de construction d'environ 5 % pour l'exercice 2024 est conforme aux prévisions précédentes.

En février, Barratt a accepté une offre publique d'achat portant sur l'ensemble des actions de Redrow PLC, son homologue plus petit basé à Ewloe, en Angleterre, évaluant Redrow à 2,52 milliards de livres sterling.

En juin, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés a déclaré qu'elle enquêterait sur le projet de rachat afin d'évaluer les problèmes de concurrence.

M. Thomas a déclaré que le regroupement proposé donnerait naissance à un "constructeur de maisons exceptionnel au Royaume-Uni, ce qui nous permettrait d'être bien positionnés pour l'avenir".

Les actions Redrow étaient en baisse de 3,0 % au début de la journée de mercredi, à 674,49 pence, ce qui représente une capitalisation boursière de 2,22 milliards de livres sterling.

M. Thomas de Barratt a salué "l'urgence et l'attention" du nouveau gouvernement britannique pour la construction de logements et la réforme du système de planification, "clé pour débloquer la croissance économique et s'attaquer à l'insuffisance chronique de l'offre de logements neufs".

"Nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement et les autres parties prenantes pour résoudre les contraintes liées à l'offre et fournir les nouveaux logements, de toutes durées, dont le pays a besoin", a-t-il ajouté.

Barratt a également indiqué que les charges d'héritage précédemment divulguées d'environ 192 millions de livres sterling seraient traitées comme des éléments ajustés dans les résultats pour l'année se terminant le 30 juin.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

