Barratt Developments sur la bonne voie pour les livraisons annuelles de logements

(Alliance News) - Le constructeur de maisons Barratt Developments PLC a déclaré mercredi qu'il est maintenant entièrement vendu à terme pour l'exercice 2023, grâce à une amélioration des taux de vente.

Le constructeur de maisons basé dans le Leicestershire a fait le point sur la période allant du 1er janvier au 31 avril, avant la fin de l'année qui se termine le 30 juin.

Le total des ventes à terme au 23 avril s'élevait à 2,96 milliards de livres sterling, soit une baisse de 34 % par rapport aux 4,51 milliards de livres sterling de l'année précédente.

Le nombre net de réservations privées par point de vente actif et par semaine moyenne était de 0,65, contre 0,93 l'année précédente.

Au cours de la période récente de quatre mois, Barratt a achevé 3 194 logements, contre 3 915 un an plus tôt. Cela porte le nombre total de logements achevés depuis le début de l'exercice à 11 820, contre 11 982 un an plus tôt.

Barratt a déclaré qu'elle s'attendait à réaliser un bénéfice avant impôts ajusté conforme aux attentes actuelles du marché de 876,8 millions de livres sterling. Cela représenterait une baisse par rapport à 1,05 milliard de livres sterling pour l'exercice 2022.

Les transactions pour l'exercice 2023 sont conformes aux attentes du conseil d'administration, a déclaré Barratt, et il reste sur la bonne voie pour achever entre 16 500 et 17 000 maisons, y compris environ 750 achèvements de coentreprises.

Le directeur général David Thomas a déclaré : "En février, nous avons signalé les premiers signes de reprise de nos taux de réservation après les conditions commerciales exceptionnellement difficiles de la fin de l'année 2022. Bien que la toile de fond économique reste difficile, nous sommes heureux que des taux de vente plus positifs aient été maintenus au cours de cette période, et nous sommes maintenant entièrement vendus à l'avance pour [l'exercice 2023]. Par conséquent, nous prévoyons de réaliser un bénéfice ajusté avant impôt pour l'ensemble de l'année, conformément aux attentes actuelles du marché."

Barratt a déclaré que son programme de rachat d'actions de 200 millions de livres sterling se poursuivait. Au 21 avril, la société avait acheté 38,6 millions d'actions pour les annuler, pour un coût total de 154,5 millions de livres sterling.

Les actions étaient en baisse de 0,2 % à 504,20 pence chacune mercredi matin à Londres.

