Le FTSE 100 ouvre en baisse mais surpasse ses pairs en 2022

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert le dernier jour de bourse de l'année en baisse vendredi, mais l'indice FTSE 100 s'est mieux comporté que les autres indices de blue-chip en Europe sur l'ensemble de l'année 2022.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 32,0 points, soit 0,4 %, à 7 480,72. Le FTSE 250 était en baisse de 25,18 points, 0,1%, à 18 971,27, et l'AIM All-Share était en baisse de 3,12 points, 0,4%, à 833,33.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,4% à 747,83, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,1% à 16 440,03, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1%. à 13 174,22.

Le FTSE 100 semble prêt à clôturer l'année 2022 avec une baisse de seulement 0,4 %, tandis que le FTSE 250 à moyenne capitalisation est en passe de perdre 21 % et l'AIM All-Share 31 %.

"Le FTSE 100 est davantage un indice mondial tourné vers l'extérieur qui ne reflète pas les fondamentaux de l'économie britannique. Non seulement il a surperformé le FTSE 250, mais il a également surclassé ses équivalents européens comme le DAX en Allemagne et le CAC en France grâce à son panorama sectoriel favorable", a expliqué Victoria Scholar, de l'investisseur interactif.

Dans les actions européennes vendredi, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient tous deux en baisse de 0,6 %. Depuis le début de l'année, ils sont respectivement en baisse de 9,5% et 13%.

La Bourse de Londres fermera de manière anticipée à 1230 GMT vendredi.

Les échanges risquent d'être modérés à l'approche des fêtes de fin d'année, avec peu d'informations sur l'économie ou les entreprises pour donner une direction.

Londres et d'autres marchés mondiaux, y compris New York et Tokyo, seront fermés lundi pour observer le Jour de l'An.

La livre sterling était cotée à 1,2061 USD tôt vendredi, ferme sur 1,2057 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro s'est négocié à 1,0658 USD tôt vendredi, en légère baisse par rapport à 1,0661 USD jeudi soir. Contre le yen, le dollar était coté à 132,14 JPY, en baisse par rapport à 133,31 JPY.

En Asie, vendredi, l'indice japonais Nikkei 225 a terminé à plat. En Chine, le Shanghai Composite a augmenté de 0,5 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a ajouté 0,3 %. Le S&P/ASX 200 de Sydney a clôturé en hausse de 0,3 %.

Wall street s'était reprise jeudi, l'indice Dow Jones Industrial Average ayant terminé en hausse de 1,1 %, le S&P 500 de 1,8 % et le Nasdaq Composite de 2,6 %.

Les prix de l'immobilier au Royaume-Uni ont baissé pour le quatrième mois consécutif ce mois-ci, selon la société de construction Nationwide, marquant la pire série depuis la crise financière de 2008.

En décembre, les prix des logements ont baissé de 0,1 % sur une base mensuelle, atténuant ainsi la baisse mensuelle de 1,4 % enregistrée en novembre. Sur une base annuelle, les prix des logements ont augmenté de 2,8 % en décembre, ce qui représente un ralentissement par rapport à la croissance de 4,4 % enregistrée le mois précédent.

Le prix moyen des maisons au Royaume-Uni s'est établi à 262 068 GBP en décembre, en baisse par rapport à 263 788 GBP le mois précédent.

"Alors que les conditions du marché financier se sont stabilisées, les taux hypothécaires mettent plus de temps à se normaliser et l'activité sur le marché immobilier a montré peu de signes de reprise", a déclaré Robert Gardner, économiste en chef de Nationwide.

"Il sera difficile pour le marché de reprendre beaucoup d'élan à court terme, car les vents contraires de l'économie se renforcent, les revenus réels devant continuer à baisser et le marché du travail devant largement s'affaiblir avec la contraction de l'économie."

Les constructeurs de maisons cotés au FTSE 100 ont légèrement baissé dans les premiers échanges, Persimmon, Barratt et Taylor Wimpey ayant tous perdu 0,5 %. Le portail immobilier Rightmove a également perdu 0,5 %.

En revanche, les détaillants s'en sortent mieux. JD Sports a gagné 2,0 %, la meilleure performance, et Next a augmenté de 1,3 %.

Next sera le premier détaillant britannique à publier une mise à jour commerciale post-Noël jeudi prochain.

"Aux dernières nouvelles, Next s'attend à une baisse des ventes de 2 % pour l'ensemble de l'exercice financier, dans un contexte de changement des habitudes de consommation. Les dernières semaines en seront un pilier crucial, et nous sommes impatients de voir que le commerce n'a pas été pire que prévu. Les récents chiffres britanniques montrent que les parcs de vente au détail se portent mieux que les rues principales, ce qui pourrait donner raison à Next", a déclaré Sophie Lund-Yates de Hargreaves Lansdown.

Jeudi prochain, B&M European Value Retail et la chaîne de boulangerie Greggs feront également le point sur leurs activités de Noël. Ils étaient en hausse de 0,5 % et en baisse de 0,7 %, respectivement, vendredi.

L'or a été coté à 1 1817,47 USD l'once tôt vendredi, en hausse par rapport à 1 811,91 USD jeudi, tandis que le pétrole Brent a atteint 83,73 USD le baril, en hausse par rapport à 82,78 USD.

Sur l'AIM, Nexus Infrastructure a bondi de 33 %, après avoir annoncé qu'il avait accepté de céder TriConnex Ltd et eSmart Networks Ltd pour 77,7 millions de GBP en espèces.

Le fournisseur de services d'infrastructure a déclaré qu'environ 65 millions de GBP du produit de la vente seront reversés aux actionnaires au début de 2023 par le biais d'une offre publique d'achat.

Après la transaction, Tamdown sera sa principale activité commerciale.

Le PDG Mike Morris et le directeur financier Alan Martin quitteront leurs fonctions et seront employés par l'acheteur, Charles Sweeney devenant PDG et Dawn Hillman directeur financier. Une assemblée générale est prévue le 16 janvier pour voter sur la transaction.

Harland & Wolff a évolué dans le sens opposé sur l'AIM, avec une baisse de 23 %.

L'entreprise a déclaré que des pénuries de matériaux ont affecté sa capacité à achever "certains flux de travail clés" du contrat du programme de régénération de la M55, ce qui signifie qu'environ 20 millions de GBP de revenus seront reportés au premier semestre 2023.

"S'il est regrettable que l'entreprise n'ait pas pu faire avancer ces chantiers pour comptabiliser des revenus en 2022, le projet global est toujours sur la bonne voie et conforme au calendrier de base de restitution du navire", a déclaré l'entreprise de construction d'infrastructures.

H&W a également déclaré qu'elle a convenu avec Saipem de mettre fin à un contrat d'enveloppe de générateur d'éolienne. Ceci est dû à l'escalade des coûts, que l'entreprise n'a pas trouvé une "méthodologie mutuellement acceptable" pour partager avec Saipem.

"La direction a déterminé que la capacité de Methil pourrait être bien mieux utilisée sur des projets plus viables économiquement, qui devraient se concrétiser à partir du premier semestre 2023", a-t-elle déclaré.

Les actions Saipem étaient en baisse de 1,0% à Milan tôt vendredi.

