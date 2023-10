La société britannique Barratt Developments a prévu mercredi que ses perspectives annuelles resteraient "incertaines" dans le sillage d'un marché hypothécaire difficile, bien que le plus grand constructeur de maisons du pays ait réaffirmé ses objectifs de construction de maisons pour l'ensemble de l'année.

Barratt s'est abstenu de fournir des prévisions de bénéfices annuels et a déclaré qu'il se concentrerait sur l'augmentation des revenus grâce à la vente de plusieurs unités aux secteurs de la location privée et du logement abordable, en plus d'offrir des incitations aux clients pour stimuler les ventes.