Le constructeur de maisons britannique Taylor Wimpey rachète des actions pour une valeur de 201 millions de dollars après une hausse des bénéfices

Les constructeurs de maisons britanniques sont restés optimistes quant à la demande sur le marché du logement, qui souffre d'un manque d'offre, même après que l'inflation britannique de janvier a augmenté à son rythme annuel le plus rapide depuis près de trois décennies, tandis que l'aggravation du conflit entre la Russie et l'Ukraine ajoute une pression supplémentaire sur les prix du carburant.

"Nous prévoyons toujours une croissance à un chiffre en glissement annuel des achèvements en 2022 et de nouveaux progrès vers notre objectif de marge opérationnelle de 21-22%", a déclaré la société dans un communiqué.

Le mois dernier, le troisième plus grand constructeur de maisons en Grande-Bretagne a déclaré que Jennie Daly, une initiée, deviendrait son prochain PDG à partir de la fin du mois d'avril, après que l'actionnaire activiste Elliott ait critiqué la stratégie du constructeur de maisons et demandé la nomination d'une personne extérieure à ce poste.

La société du FTSE 100 a déclaré un dividende final de 4,44 pence par action et a indiqué qu'elle avait demandé à Citigroup Global Markets d'acheter jusqu'à 75 millions de livres d'actions dans le cadre de la première tranche du programme de rachat.

Le constructeur de maisons a déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance des prix de vente continue à compenser l'inflation des coûts de construction en 2022, qui est actuellement d'environ 6 %.

Les grands rivaux de Taylor Wimpey, Barratt Developments et Persimmon, ont également prévu une forte activité du marché cette année.

Le bénéfice avant impôt pour l'exercice clos le 31 décembre s'est établi à 679,6 millions de livres, contre 264,4 millions de livres un an plus tôt et 835,9 millions de livres pour l'exercice 2019.

(1 $ = 0,7458 livre)