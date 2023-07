Barratt Developments PLC figure parmi les 1ers constructeurs britanniques de maisons individuelles. En outre, le groupe développe une activité de développement et de gestion d'actifs immobiliers. Le CA par activité se répartit comme suit : - construction et vente de maisons (97,8%) : 17 908 maisons vendues en 2021/22 sous les marques Barratt Homes, David Wilson Homes, Barratt London et Wilson Bowden ; - développement et gestion d'actifs immobiliers (2,2%) : bureaux, commerces, entrepôts, etc. La totalité du CA est réalisée au Royaume Uni.

Secteur Construction de logements