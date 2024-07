(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* FTSE 100 en hausse de 0,3%, FTSE 250 en hausse de 0,2%.

* Les mineurs de métaux précieux sont à la tête des gains les plus importants

* Barratt Developments chute après avoir prévu une baisse des objectifs de construction de logements.

* Les commentaires du président de la Fed Powell sont à l'ordre du jour

10 juillet (Reuters) - Les valeurs londoniennes ont rebondi mercredi dans un contexte de hausse généralisée après une série de mises à jour d'entreprises, tandis que les investisseurs attendent le témoignage du président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour évaluer la trajectoire de la politique monétaire de la banque centrale américaine.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 0,3%, après avoir enregistré sa pire journée en près d'un mois mardi, tandis que l'indice FTSE 250 à moyenne capitalisation était en hausse de 0,2% à 0722 GMT.

Les valeurs liées aux voyages et aux loisirs ont augmenté de 0,9%. Le groupe SSP a bondi de 8,7% après que l'opérateur de restaurants ait maintenu ses prévisions pour l'année fiscale.

Les mineurs de métaux précieux ont progressé de 1,2% alors que les prix de l'or se sont stabilisés avant un rapport crucial sur l'inflation américaine.

Les constructeurs d'habitations ont été les plus à la traîne de l'indice, avec une baisse de 1 %. Barratt Developments, en baisse de 3 %, a touché le bas de l'indice FTSE 100 après avoir prévu une baisse de 7 % de ses objectifs de construction de logements pour l'année fiscale 2025.

Les entreprises minières du secteur de l'énergie et des métaux industriels ont reculé de 0,2 % et 0,4 %, respectivement, parallèlement aux prix du pétrole et du cuivre.

Les investisseurs se concentrent désormais sur le deuxième jour du témoignage de Powell devant le Congrès. Il a déclaré mardi qu'une réduction des taux ne serait pas appropriée avant que la Fed ne soit plus confiante dans le ralentissement de l'inflation.

Ces commentaires précèdent les chiffres cruciaux de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis et les chiffres du PIB en Grande-Bretagne, tous deux attendus jeudi.

L'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, doit également s'exprimer plus tard dans la journée devant le groupe de réflexion britannique Asia House.

Travis Perkins a grimpé de 2,6 % après que l'entreprise de construction a nommé Pete Redfern comme son prochain PDG.

IAG a été en tête du FTSE 100, gagnant 3,2 %, après que Morgan Stanley a relevé le propriétaire de British Airways de "sous-pondéré" à "surpondéré". (Reportage de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Rashmi Aich)