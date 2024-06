Barrett Business Services, Inc. est un fournisseur de solutions de gestion d'entreprise pour les petites et moyennes entreprises. Elle a développé une plate-forme de gestion qui intègre une approche basée sur les connaissances du secteur du conseil en gestion et des outils du secteur de l'externalisation des ressources humaines. Elle exploite un modèle de prestation décentralisé en utilisant des équipes d'affaires axées sur l'exploitation, généralement situées à environ 80 km de ses entreprises clientes. Elle propose deux services : les services aux employeurs professionnels (PEO) et la dotation en personnel. Dans le cadre des services PEO, elle conclut un accord de services aux clients afin d'établir une relation de co-emploi avec chaque entreprise cliente, en assumant la responsabilité des salaires, des charges sociales, de l'indemnisation des travailleurs et de la couverture des avantages sociaux (si elle est choisie) et de certaines autres fonctions administratives pour la main-d'œuvre existante des clients. Les services de recrutement comprennent les missions de recrutement à la demande ou à court terme, le recrutement contractuel, le placement direct et la gestion sur site à long terme ou à durée indéterminée.

